Η 19χρονη Μανίλα Εσπόζιτο δέχθηκε body shaming για το σώμα της και η πρώην συναθλήτρια της, Τζούλια Μπεντσίνι είπε το αυτονόητο.

Στον αθλητισμό, ειδικά όταν μιλάμε για γυναίκες, η συζήτηση δεν μένει στις επιδόσεις και αρκετά συχνά καταλήγει να αφορά το σώμα τους. Πόσο αδύνατες είναι, πόσο μυώδεις είναι και αν έχουν “το σωστό” σώμα για το άθλημά τους. Η Μανίλα Εσπόζιτο βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο για ακριβώς αυτόν τον λόγο, με μια πρώην συναθλήτριά της να αποφασίζει πως αυτή τη φορά δεν θα μείνει σιωπηλή.

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Ιταλική Ομοσπονδία Γυμναστικής, στο οποίο η Μανίλα Εσπόζιτο προπονείται στη δοκό ισορροπίας. Αντί τα σχόλια να επικεντρωθούν στην τεχνική της, στην προπόνησή της ή στην εντυπωσιακή πορεία της, κάποιοι χρήστες επέλεξαν να σχολιάσουν το σώμα της.

Ορισμένοι τη χαρακτήρισαν «πολύ μεγάλη» ή «λίγο βαριά», ενώ ένα ιδιαίτερα σκληρό σχόλιο υποστήριζε πως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη αθλήτρια αν έχανε 10 κιλά.

Da ex ginnasta — ma soprattutto da persona che ha condiviso la palestra e gli allenamenti con Manila Esposito — non potevo stare in silenzio davanti a certi commenti. pic.twitter.com/5jkgueoxZl — Giulia Bencini (@_giuliabencini_) August 11, 2026

Κάπως έτσι, για ακόμη μία φορά, το σώμα μιας γυναίκας έγινε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, παρότι μιλάμε για μια αθλήτρια που βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματός της.

«Το μόνο που έμεινε να κριτικάρουν είναι το σώμα»

Η Τζούλια Μπεντσίνι, η οποία έχει προπονηθεί μαζί με την Ιταλίδα Ολυμπιονίκη, πήρε δημόσια θέση απέναντι στα σχόλια που έγιναν για την εμφάνισή της. Και το μήνυμά της είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο για τη Μανίλα Εσπόζιτο, αλλά για κάθε γυναίκα που έχει νιώσει ότι το σώμα της βρίσκεται διαρκώς υπό αξιολόγηση.

«Ως πρώην γυμνάστρια, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος που μοιράστηκε το γυμναστήριο και τις προπονήσεις με τη Μανίλα Εσπόζιτο, δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή απέναντι σε ορισμένα σχόλια», έγραψε η Μπεντσίνι.

«Όταν μια αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και αποδεικνύει ότι είναι αδιαμφισβήτητη εκεί, φαίνεται πως υπάρχει μόνο ένα πράγμα που μπορείς να κριτικάρεις: το σώμα», ανέφερε η Μπεντσίνι.

Manila Esposito (2006) and Giulia Perotti (2009) 🇮🇹 BB at the 2026 European Championships in Team Finals



Videos: BBC Sport pic.twitter.com/IB9ugdfrKD — KawaiiChan68 (@KawaiiChan9087) August 16, 2026

Το σώμα μιας αθλήτριας δεν είναι ίδιο με εκείνο μιας άλλης εποχής

Ένα από τα σημεία που θέλησε να αναδείξει η πρώην γυμνάστρια είναι ότι η ενόργανη γυμναστική έχει αλλάξει σημαντικά. Οι αθλήτριες σήμερα καλούνται να εκτελέσουν ασκήσεις πολύ μεγαλύτερης δυσκολίας και χρειάζονται δύναμη, μυϊκή ανάπτυξη και εκρηκτικότητα. Επομένως, είναι απολύτως λογικό τα σώματα των σύγχρονων αθλητριών να μην μοιάζουν απαραίτητα με εκείνα των προηγούμενων γενεών.

Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να θυμάσαι όταν βλέπεις μια γυναίκα να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο: το σώμα της δεν υπάρχει για να ανταποκρίνεται σε κάποια αισθητική προσδοκία. Είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο καταφέρνει να κάνει όλα όσα απαιτεί το άθλημά της.

Στην περίπτωση της Μανίλα Εσπόζιτο, άλλωστε, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.

Τα μετάλλια μιλούν από μόνα τους

Η Εσπόζιτο έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή πορεία στην ενόργανη γυμναστική. Έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στο σύνθετο ατομικό, το 2024 και το 2025, ενώ έχει επίσης δύο χρυσά μετάλλια σε διοργανώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό και το χάλκινο στη δοκό ισορροπίας.

Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν ότι το σώμα της είναι «αρκετά καλό» για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Το έχει ήδη αποδείξει μέσα στο γήπεδο.

Η ίδια δεν απάντησε άμεσα στους ανθρώπους που σχολίασαν την εμφάνισή της. Αντίθετα, αναδημοσίευσε βίντεο σχετικά με το περιστατικό και έδειξε τη στήριξή της προσθέτοντας καρδιές στις σχετικές αναρτήσεις.

Ένα πρόβλημα που η γυμναστική γνωρίζει καλά

Το περιστατικό έφερε ξανά στην επιφάνεια ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τον χώρο της ενόργανης γυμναστικής: την τεράστια πίεση που μπορεί να δεχθούν οι αθλήτριες σχετικά με το σώμα, το βάρος και τη διατροφή τους. Πρώην αθλήτριες έχουν μιλήσει δημόσια για τις δύσκολες εμπειρίες τους και για τον τρόπο με τον οποίο η πίεση που βίωσαν επηρέασε τη σχέση τους με το φαγητό και με το ίδιο τους το σώμα.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να δοθεί έμφαση στην προστασία και την ευημερία των αθλητών, αλλά περιστατικά όπως αυτό της Εσπόζιτο δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί. Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ενόργανη. Γυναίκες αθλήτριες σε διαφορετικά αθλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σχόλια που αφορούν την εμφάνισή τους περισσότερο από τις επιδόσεις τους.

Ίσως, λοιπόν, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι να συζητάμε αν μια αθλήτρια έχει το «σωστό» σώμα. Είναι να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι το σώμα μιας γυναίκας είναι κάτι που έχουμε δικαίωμα να αξιολογούμε.

Γιατί η Μανίλα Εσπόζιτο δεν χρειάζεται να είναι πιο αδύνατη, πιο μικρή ή να μοιάζει με κάποια αθλήτρια του παρελθόντος. Χρειάζεται απλώς να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά και για το οποίο έχει δουλέψει τόσο σκληρά. Και αυτό, από μόνο του, είναι αρκετό.