Η Νικόλ Κίντμαν φόρεσε μπλε μπικίνι στις διακοπές της στην Ισλανδία και οι μπούκλες της θύμισαν στους fans τη σταρ των ’90s.

Η Νικόλ Κίντμαν ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, ακόμη και όταν απλώς απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης στις διακοπές της. Η 59χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στην Ισλανδία μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, μία εμφάνιση ήταν αρκετή για να κάνει τους θαυμαστές της να επιστρέψουν νοσταλγικά σε μια άλλη εποχή. Η Νικόλ Κίντμαν πόζαρε μέσα σε ένα υδρομασάζ, πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπλε μπικίνι και απολαμβάνοντας τη θέα στον ωκεανό.

Με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε έναν χαλαρό κότσο και το βλέμμα στραμμένο προς τον ορίζοντα, η ηθοποιός έδειχνε απόλυτα ξέγνοιαστη. Και μπορεί το μπλε μπικίνι να ήταν αυτό που ξεχώρισε με την πρώτη ματιά, όμως οι fans της παρατήρησαν μια διαφορετική λεπτομέρεια: τα μαλλιά της.

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Η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε στις χαρακτηριστικές μπούκλες της

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Νικόλ άφησε να φανεί ξανά η φυσική, σγουρή υφή των μαλλιών της, ένα beauty χαρακτηριστικό που είχε γίνει σήμα κατατεθέν της στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Δεν χρειάστηκε πολύ για να ξεκινήσουν οι συγκρίσεις με τη Νικόλ Κίντμαν των ’90s. «Οι μπούκλες είναι οι καλύτερες. Μου θυμίζουν τις πρώτες σου ταινίες», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος σχολίασε πως τα σγουρά μαλλιά της τού θύμισαν την «vintage» Νικόλ εκείνης της εποχής.

Και είναι εύκολο να καταλάβεις γιατί. Στα ’90s, οι πλούσιες strawberry blonde μπούκλες της ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής της. Τότε που η καριέρα της άρχισε να απογειώνεται διεθνώς, μέσα από ταινίες όπως τα «Days of Thunder» και «Far and Away», η Νικόλ είχε συνδέσει την εικόνα της με τα φυσικά, πλούσια σγουρά μαλλιά της.

Η ίδια, πάντως, φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο την απόδρασή της στην Ισλανδία. Στη λεζάντα της ανάρτησής της χαρακτήρισε το ταξίδι «ταξίδι μιας ζωής» και ευχαρίστησε το Ritz-Carlton Yacht Collection για τη φιλοξενία και τη φροντίδα προς την οικογένεια και τους καλεσμένους της.

Οι φωτογραφίες της περιλαμβάνουν εντυπωσιακά τοπία, στιγμές χαλάρωσης και φυσικά την ίδια σε ένα από τα πιο glamorous σκηνικά που θα μπορούσε να επιλέξει κανείς για καλοκαιρινές διακοπές.

Και κάπως έτσι, ανάμεσα στο μπλε του μπικίνι, το εντυπωσιακό τοπίο της Ισλανδίας και τις χαρακτηριστικές μπούκλες της, η Νικόλ Κίντμαν κατάφερε να μας θυμίσει γιατί το ’90s beauty look της παραμένει τόσο iconic μέχρι σήμερα.