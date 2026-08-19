Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε σπάνιες φωτογραφίες με την οικογένειά της και μιλά για τη μητρότητα και την επιστροφή της στο σινεμά.

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσει την προσωπική και οικογενειακή της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι’ αυτό και κάθε φορά που μοιράζεται μια μικρή ματιά στην καθημερινότητά της, οι fans δείχνουν αμέσως το ενδιαφέρον τους. Αυτή τη φορά, η 62χρονη ηθοποιός έκανε μια σπάνια ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας στιγμές από τον χρόνο που περνά με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται πως απολαμβάνει ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, γεμάτο φύση, μικρές αποδράσεις και οικογενειακές στιγμές. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε υπάρχουν εικόνες από περιπάτους στη φύση, ψάρεμα και rafting, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνεται να βρίσκονται μαζί της τα δύο παιδιά της, ο 16χρονος Λούις και η 12χρονη Λάιλα.

Η ηθοποιός υιοθέτησε τον Λούις το 2010 και τη Λάιλα το 2015 και από τότε έχει επιλέξει να προστατεύει όσο περισσότερο μπορεί την ιδιωτικότητά τους. Οι δύο τους έχουν εμφανιστεί ελάχιστα δημόσια και η Μπούλοκ έχει κάνει ξεκάθαρο ότι η οικογένειά της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή

Στην πρόσφατη ανάρτησή της, η Σάντρα Μπούλοκ δεν περιορίστηκε μόνο σε φωτογραφίες από τις δραστηριότητές της στη φύση. Σε ένα από τα στιγμιότυπα έκανε tag την αδελφή της, Τζεζίν Μπούλοκ-Πράντο, ενώ σε μια πιο συγκινητική φωτογραφία η οικογένεια φαίνεται να επισκέπτεται τους τάφους των γονιών της.

«Φίλοι, οικογένεια, διασκέδαση, ψαράκια, ζωάκια και… δουλειά», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της, δίνοντας με λίγες λέξεις μια εικόνα για όσα έχουν γεμίσει την καθημερινότητά της το τελευταίο διάστημα.

Η επιλογή της να μοιραστεί αυτές τις εικόνες έχει ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς επειδή η Σάντρα Μπούλοκ δεν συνηθίζει να δημοσιεύει φωτογραφίες των παιδιών της. Η ίδια έχει προτιμήσει να τους προσφέρει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, μακριά από τη δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της καριέρα.

Instagram

Instagram

«Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου»

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά και στο παρελθόν για την απόφασή της να κάνει ένα βήμα πίσω από την υποκριτική προκειμένου να είναι περισσότερο παρούσα στη ζωή των παιδιών της. Τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του CNBC Changemakers Summit στη Νέα Υόρκη, εξήγησε ότι δέχτηκε να συμμετάσχει στο «Practical Magic 2» επειδή μπορούσε να προσαρμόσει το πρόγραμμά της στις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών της.

Για τη Σάντρα, το θέμα δεν είναι να εγκαταλείψει την καριέρα της, αλλά να βρει μια ισορροπία που να της επιτρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά της όταν εκείνα τη χρειάζονται. Όπως έχει εξηγήσει, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη δουλειά όταν γνωρίζει ότι τα παιδιά της αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία ή χρειάζονται την παρουσία της.

«Εγώ μεγαλώνω τα παιδιά μου, όχι κάποιος άλλος», είχε δηλώσει, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει την τύχη να μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή, κάτι που δεν είναι αυτονόητο για όλους τους εργαζόμενους γονείς.

Η επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη

Παρά την απόσταση που κράτησε για ένα διάστημα από τα κινηματογραφικά πλατό, η Σάντρα επιστρέφει φέτος με μια ταινία που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Το «Practical Magic 2» τη φέρνει ξανά στο πλευρό της Νικόλ Κίντμαν, περισσότερα από 25 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η επιστροφή της, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η Μπούλοκ εγκαταλείπει τον τρόπο ζωής που επέλεξε τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως θέλει να συνεχίσει να προστατεύει τον χρόνο που έχει με τον Λούις και τη Λάιλα, ενώ παράλληλα επιλέγει προσεκτικά τα επαγγελματικά της βήματα. «Δεν αποσύρομαι. Απλώς δεν θα περνάω για λίγο χρόνο μπροστά από την κάμερα. Έχω υπέροχα παιδιά. Θα προτιμούσα να κοιτάζω εκείνα», είχε πει χαρακτηριστικά το 2022.