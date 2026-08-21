Οι Demon Hunter μηνύουν το Netflix για το «KPop Demon Hunters», υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία της ταινίας επηρεάζει το brand τους.

Η τεράστια επιτυχία του «KPop Demon Hunters» έχει δημιουργήσει έναν απρόσμενο πονοκέφαλο για το Netflix. Η αμερικανική metal μπάντα Demon Hunter, που έχει το ίδιο όνομα με αυτό που χρησιμοποιείται στην επιτυχημένη animated ταινία, κατέθεσε αγωγή εναντίον της streaming πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή έχει επηρεάσει σοβαρά την ταυτότητα και την αναγνωρισιμότητα του συγκροτήματος.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 18 Αυγούστου από την εταιρεία Hyde Lane, που εκπροσωπεί το συγκρότημα, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης η AEG Presents, εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση συναυλιών και ζωντανών εκδηλώσεων.

Οι Demon Hunter κατηγορούν το Netflix για παραβίαση εμπορικού σήματος, ψευδή δήλωση προέλευσης και αθέμιτο ανταγωνισμό. Όπως υποστηρίζουν, η παγκόσμια επιτυχία του «KPop Demon Hunters» έχει πλέον δημιουργήσει σύγχυση γύρω από το όνομα της μπάντας, το οποίο χρησιμοποιεί εδώ και δεκαετίες.

Η μπάντα υποστηρίζει ότι χάνει τον έλεγχο του ονόματός της

Οι Demon Hunter δημιουργήθηκαν το 2000 και έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντική παρουσία στη metal σκηνή. Μέλη του συγκροτήματος είναι σήμερα οι Ράιαν Κλαρκ, Τζον Νταν, Τίμοθι «Γιόγκι» Γουότς, Πάτρικ Τζατζ και Τζερεμάια Σκοτ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας τους, άλμπουμ τους έχουν βρεθεί στο Billboard 200, αλλά και στο Top Christian Albums chart. Για τους ίδιους, λοιπόν, το όνομα Demon Hunter αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό τίτλο: είναι ένα brand που έχουν χτίσει μέσα από χρόνια μουσικής, εμφανίσεων και επενδύσεων.

Στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει δραματικά εξαιτίας της ταινίας του Netflix. Όπως αναφέρουν, η επιτυχία του «KPop Demon Hunters» έχει επηρεάσει την ικανότητά τους να ελέγχουν την εμπορική ταυτότητα και τη φήμη του ονόματός τους.

Μάλιστα, η μπάντα θεωρεί ότι υπάρχει σχεδόν πλήρης επικάλυψη ανάμεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια και σε εκείνα που συνδέονται πλέον με το «KPop Demon Hunters».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους Demon Hunter, δεν περιορίζεται στην animated ταινία. Το «KPop Demon Hunters» έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, με soundtrack, προϊόντα merchandising και μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία συναυλιών που έχει ήδη ανακοινωθεί για το 2027.

Η ταινία έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και στα βραβεία. Τον περασμένο Μάρτιο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το franchise.

Ακριβώς αυτή η εκρηκτική δημοτικότητα φαίνεται να αποτελεί την καρδιά της διαμάχης. Οι Demon Hunter υποστηρίζουν ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να δημιουργήσουν το δικό τους όνομα, ενώ η επιτυχία της παραγωγής του Netflix έχει πλέον επισκιάσει την αναγνωρισιμότητά τους.

Για αυτό και ζητούν από το δικαστήριο, μεταξύ άλλων, να απαγορεύσει τη χρήση υλικού που παραβιάζει το εμπορικό τους σήμα. Παράλληλα, ζητούν την καταστροφή σχετικού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή του Netflix και των Netflix Studios, καθώς και αποζημίωση και κάλυψη των δικαστικών τους εξόδων.

Τι σημαίνει η αγωγή για το sequel;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η δικαστική διαμάχη θα επηρεάσει τη συνέχεια του «KPop Demon Hunters». Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει τη δεύτερη ταινία, με τις Μάγκι Κανγκ και Κρις Άπελχανς να επιστρέφουν στη σκηνοθεσία.

Η Μάγκι Κανγκ έχει μάλιστα δηλώσει ότι αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανη για την ανταπόκριση του κοινού στην κορεατική ιστορία και στους χαρακτήρες της ταινίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη πολύ υλικό για εξερεύνηση.

Μέχρι στιγμής, το Netflix δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την αγωγή. Έτσι, μένει να φανεί αν η διαμάχη για το όνομα «Demon Hunter» θα εξελιχθεί σε μια μεγαλύτερη νομική μάχη και, κυρίως, αν θα έχει επιπτώσεις στο μέλλον ενός από τα μεγαλύτερα animated hits των τελευταίων ετών.