Οι Beatles επιστρέφουν στο Abbey Road για τη νέα τετραλογία του Σαμ Μέντες, αναβιώνοντας την εμβληματική φωτογραφία του 1969 και η εικόνα είναι ανατριχιαστική.

Κάποιες εικόνες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ακόμα κι αν δεν είσαι φανατική των Beatles, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις δει τη φωτογραφία με τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος να διασχίζουν τη διάσημη διάβαση έξω από τα Abbey Road Studios στο Λονδίνο. Τώρα, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, η εμβληματική στιγμή αναβιώνει για τη μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή του Σαμ Μέντες.

Οι τέσσερις ηθοποιοί που θα υποδυθούν τους Beatles στη νέα τετραλογία ταινιών βρέθηκαν έξω από τα ιστορικά στούντιο και γύρισαν ξανά τη σκηνή που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία της μουσικής. Πλάνα από τα γυρίσματα έκαναν την εμφάνισή τους στα social media και δείχνουν τους ηθοποιούς να στέκονται στη διάβαση και να περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλον, ακολουθώντας σχεδόν κατά γράμμα την αυθεντική φωτογραφία.

Μπροστά βρίσκεται ο Χάρις Ντίκινσον, ο οποίος υποδύεται τον Τζον Λένον, ενώ πίσω του περπατούν ο Μπάρι Κιόγκαν ως Ρίνγκο Σταρ, ο Πολ Μέσκαλ στον ρόλο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον. Η επιλογή των ηθοποιών έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ταινία φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την προσωπικότητα των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος.

Η φωτογραφία που έγινε ιστορία

Η αυθεντική φωτογραφία για το εξώφυλλο του «Abbey Road» τραβήχτηκε στις 8 Αυγούστου 1969. Οι Beatles είχαν περάσει μεγάλο μέρος του καλοκαιριού ηχογραφώντας το άλμπουμ και αποφάσισαν τελικά να πραγματοποιήσουν τη φωτογράφιση σε μια διάβαση που βρισκόταν ακριβώς έξω από τα στούντιο όπου δούλευαν.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο Βρετανός φωτογράφος Ίαν ΜακΜίλαν, ο οποίος είχε στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο. Ανέβηκε σε μια μικρή σκάλα που είχε τοποθετηθεί στη μέση του δρόμου και τράβηξε μόλις έξι φωτογραφίες. Μία από αυτές επιλέχθηκε για το εξώφυλλο και τελικά έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της μουσικής.

Μάλιστα, η ιδέα για το εξώφυλλο ήταν αρχικά αρκετά διαφορετική. Το συγκρότημα είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στο Νεπάλ για τη φωτογράφιση. Το σχέδιο όμως εγκαταλείφθηκε και η λύση βρέθηκε πολύ πιο κοντά: λίγα βήματα έξω από τα Abbey Road Studios.

Τέσσερις ταινίες για τους Beatles

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή του Σαμ Μέντες είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, καθώς δεν πρόκειται για μία μόνο ταινία. Ο σκηνοθέτης έχει σχεδιάσει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, με καθεμία να αφηγείται την ιστορία των Beatles από την οπτική ενός διαφορετικού μέλους.

Το project έχει την υποστήριξη της Sony Pictures και έχει λάβει την έγκριση τόσο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και του Ρίνγκο Σταρ όσο και των κληρονόμων του Τζον Λένον και του Τζορτζ Χάρισον. Πρόκειται, επομένως, για μια παραγωγή που έχει όλα τα στοιχεία ώστε να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά κινηματογραφικά projects των επόμενων ετών.

Στο καστ, μάλιστα, δεν βρίσκονται μόνο οι τέσσερις πρωταγωνιστές. Η Σίρσα Ρόναν θα υποδυθεί τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, ο Τζέιμς Νόρτον τον Μπράιαν Έπσταϊν, ενώ η Λούσι Μπόιντον θα εμφανιστεί ως Τζέιν Άσερ.

Οι τέσσερις ταινίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028. Μέχρι τότε, οι εικόνες από τα γυρίσματα, όπως αυτή από τη διάσημη διάβαση του Abbey Road, είναι αρκετές για να ξυπνήσουν τη νοσταλγία και να θυμίσουν γιατί οι Beatles εξακολουθούν, τόσα χρόνια μετά, να αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής.