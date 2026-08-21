Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει topless στα 53 της και μιλά ανοιχτά για την αγάπη προς το σώμα της και την αυτοπεποίθηση.

Η Χάιντι Κλουμ δεν έχει κανέναν λόγο να απολογείται για το σώμα της – και αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι το μήνυμα πίσω από τη νέα της φωτογραφία.

Το 53χρονο μοντέλο απολαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες τις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του «Project Runway». Από την τροπική απόδρασή της, η Χάιντι μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο που τράβηξε αμέσως την προσοχή.

Στη φωτογραφία ποζάρει topless, φορώντας μόνο ένα λευκό δαντελένιο εσώρουχο και ένα μεγάλο patterned μαντήλι, το οποίο καλύπτει διακριτικά το στήθος της. Με το ένα χέρι προστατεύει τα μάτια της από τον ήλιο, ενώ τα ξανθά μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της σε χαλαρούς κυματισμούς.

«Καλημέρα», έγραψε απλά στη λεζάντα, προσθέτοντας μερικά emojis που παραπέμπουν σε καλοκαιρινές διακοπές.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά ανοιχτά για το σώμα της

Η Χάιντι Κλουμ δεν είναι από τις γυναίκες που αισθάνονται την ανάγκη να κρύψουν το σώμα τους επειδή μεγάλωσαν. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια έχει μιλήσει αρκετές φορές για την άνεσή της με το γυμνό και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το σώμα της.

«Πάντα ήμουν πολύ ανοιχτή με το σώμα μου», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως όταν κάνει ηλιοθεραπεία στην αυλή του σπιτιού της μπορεί να μην φοράει το πάνω μέρος του μαγιό της.

Για τη Χάιντι, αυτή η στάση έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή κουλτούρα με την οποία μεγάλωσε. Όπως έχει εξηγήσει, τα παιδιά της την έχουν γνωρίσει με αυτόν τον τρόπο και έτσι έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν το σώμα με μεγαλύτερη φυσικότητα. Η ίδια είναι μητέρα της Λένι, την οποία απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Φλάβιο Μπριατόρε, καθώς και των Χένρι, Γιόχαν και Λου, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Σιλ.

«Δεν θέλω να έχω γραμμές από το μαγιό»

Η Χάιντι έχει ξεκαθαρίσει πως η επιλογή της να κάνει topless ηλιοθεραπεία δεν έχει να κάνει με την ανάγκη να προκαλέσει. Πολύ απλά, όπως έχει πει, δεν της αρέσουν οι γραμμές που αφήνει το μαγιό στο σώμα. Παράλληλα, έχει δείξει ότι γνωρίζει πολύ καλά πως τα παιδιά της μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά. Όταν κάποιος φίλος τους βρίσκεται στο σπίτι, φροντίζει να σέβεται τα όριά τους και να προσαρμόζεται στην περίσταση.

Και αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της ιστορίας: το body confidence δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε το ίδιο άνετα ή να επιλέγουμε τον ίδιο τρόπο έκφρασης. Σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς για το σώμα μας.

Η σχέση με το σώμα δεν έχει ηλικία

Η νέα φωτογραφία της Χάιντι Κλουμ έρχεται να θυμίσει κάτι που συχνά ξεχνάμε: δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στην αυτοπεποίθηση. Στα 53 της, το μοντέλο δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι «δεν έχει αλλάξει». Δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί τον νεότερο εαυτό της ούτε να ζητήσει την άδεια κανενός για να φορέσει ό,τι θέλει, να ποζάρει όπως αισθάνεται ή απλώς να απολαύσει τις διακοπές της.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο μήνυμα που μπορείς να κρατήσεις από την εικόνα της: το σώμα σου δεν χρειάζεται να είναι «τέλειο», νεότερο ή να χωράει σε συγκεκριμένα πρότυπα για να το αγαπάς. Είναι δικό σου σε κάθε ηλικία και αξίζει να νιώθεις άνετα μέσα σε αυτό.