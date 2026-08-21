Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα με τα παιδιά και τον σύντροφό της. Δες τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media.

Η Μαντόνα επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της και, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε, πέρασε μερικές ξεχωριστές στιγμές στην Κέρκυρα έχοντας δίπλα της την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Άκιμ Μόρις.

Η βασίλισσα της ποπ έκλεισε τα 68 της χρόνια την Κυριακή 16 Αυγούστου και αποφάσισε να κάνει το birthday celebration της σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Η ίδια μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από την παραμονή της στην Κέρκυρα, δίνοντας στους followers της μια μικρή γεύση από το οικογενειακό ταξίδι.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπησε, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες!», έγραψε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Θεό. Η τραγουδίστρια έκανε επίσης tag την πολυτελή ιδιωτική βίλα όπου διέμενε στην Κέρκυρα.

Το εντυπωσιακό birthday look

Για τη μεγάλη ημέρα, η Μαντόνα επέλεξε ένα look που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Φόρεσε ένα πολύχρωμο φόρεμα με floral κεντήματα του οίκου Dolce & Gabbana, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό headpiece σε έντονη ροζ απόχρωση.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή σε μπαλκόνι, ενώ σε άλλη φωτογραφία στέκεται μπροστά από ένα κτίριο στην Κέρκυρα. Φυσικά, από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η τούρτα. Η Μαντόνα έσβησε τα κεράκια σε μια μεγάλη τούρτα σε σχήμα καρδιάς, διακοσμημένη με ένα μεγάλο μάτι από λευκό και χρυσό γλάσο.

Instagram

Στο πλευρό της τα παιδιά της

Τα γενέθλια της Μαντόνα ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Στις φωτογραφίες εμφανίζονται η Λούρδες, ο Ρόκο, η Μέρσι και οι δίδυμες Στέλλα και Εστέρε, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κέρκυρα για να γιορτάσουν μαζί με τη μητέρα τους. Η οικογένεια φαίνεται να απολαμβάνει τη βραδινή έξοδο στους δρόμους του νησιού, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα τα παιδιά της Μαντόνα διασκεδάζουν και χορεύουν υπό τους ήχους μιας μπάντας.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ έχει και ο σύντροφός της, Άκιμ Μόρις. Ο 30χρονος φωτογραφήθηκε μαζί με τις δίδυμες Στέλλα και Εστέρε, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κάθεται δίπλα στη Μαντόνα κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου. Ο Ρόκο και η Μέρσι ήταν, μάλιστα, εκείνοι που ανέλαβαν να παρουσιάσουν στη μητέρα τους την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων. Από τις φωτογραφίες απουσιάζει ο έκτος γιος της τραγουδίστριας, ο 20χρονος Ντέιβιντ, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην ανάρτηση.