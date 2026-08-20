Έξι χρόνια μετά την αποχώρηση τους από τη Μεγάλη Βρετανία και τα βασιλικά καθήκοντα, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να αφήσουν πίσω τους τη ζωή ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η οικογένεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ θα εγκατασταθεί στη χώρα από αυτόν τον μήνα, ενώ τα δύο παιδιά αναμένεται να ξεκινήσουν το σχολείο στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο.

Τα νέα βήματα στη Βρετανία

Η επιστροφή δεν σημαίνει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν εγκαταλείπουν οριστικά τη ζωή που έχουν δημιουργήσει στις ΗΠΑ. Το ζευγάρι σκοπεύει να διατηρήσει το σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, αλλά και την εξοχική κατοικία του στην Πορτογαλία.

Αυτό που φαίνεται να αναζητούν είναι μια νέα, ιδιωτική βάση στη Βρετανία, μακριά από τις επίσημες βασιλικές υποχρεώσεις. Η ακριβής τοποθεσία του σπιτιού που θα αποτελέσει τη νέα τους βάση παραμένει άγνωστη, όπως επίσης και το σχολείο που θα φοιτήσουν ο Άρτσι και η Λίλιμπετ.

Από το Frogmore Cottage στο Μοντεσίτο

Η σχέση του ζευγαριού με τη Βρετανία έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που παντρεύτηκαν. Το 2018, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε προσφέρει στον Χάρι και τη Μέγκαν το Frogmore Cottage στο Γουίνδσορ ως γαμήλιο δώρο. Εκεί έζησαν για ένα διάστημα, προτού αποφασίσουν να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2023 ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το συγκεκριμένο σπίτι.

Τώρα, η επιστροφή τους στη Βρετανία φαίνεται να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για επιστροφή στη βασιλική ζωή, αλλά για μια προσπάθεια να δημιουργήσουν έναν πιο σταθερό δεσμό με τη χώρα, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.