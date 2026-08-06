Ο πρίγκιπας Τζορτζ ετοιμάζεται για το Ίτον και η απόφαση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ για τον πρωτότοκο γιο τους δείχνει τι γονείς θέλουν να είναι.

Την πρώτη μεγάλη αλλαγή στην οικογένεια τους ετοιμάζονται να ζήσουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, καθώς ο πρωτότοκος γιος τους και μελλοντικός διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Τζορτζ, θα ξεκινήσει να φοιτά στο Κολέγιο Ίτον τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο φημισμένο οικοτροφείο όπου σπούδασαν στο παρελθόν τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το πριγκιπικό ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει μια άτυπη συμφωνία που είχε εφαρμοστεί και στα δικά του φοιτητικά χρόνια, προκειμένου να προστατεύσει τον Τζορτζ από την υπερβολική έκθεση στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμούν να συνάψουν μια «συμφωνία κυρίων» με τον βρετανικό Τύπο, περιορίζοντας την παρέμβαση των ταμπλόιντ και των φωτογράφων στην καθημερινότητα των παιδιών τους, καθώς μεγαλώνουν και αρχίζουν να διαμορφώνουν τη δική τους προσωπική ζωή.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να θυμίζει εκείνη που είχε εφαρμοστεί και στους ίδιους όταν γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους. Τότε, η βασιλική οικογένεια φέρεται να είχε συμφωνήσει με τα βρετανικά ταμπλόιντ να σέβονται την ιδιωτικότητα του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Αυτή η άτυπη συνεννόηση ήταν ένας από τους λόγους που ο Ουίλιαμ και η Κέιτ κατάφεραν να ζήσουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας μια σχετικά φυσιολογική φοιτητική ζωή.

Η γνωριμία και η σχέση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνωρίστηκαν το 2001 στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, αρχικά ως φίλοι. Όταν η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική, κατάφεραν να την κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου δύο χρόνια. Οι πρώτες φωτογραφίες τους ως ζευγάρι δημοσιεύθηκαν το 2004, κατά τη διάρκεια κοινών διακοπών τους.

Το 2006 εμφανίζονταν πλέον πιο άνετοι στις δημόσιες εμφανίσεις τους, με την Κέιτ να στηρίζει τον Ουίλιαμ σε αγώνα πόλο και τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλί μπροστά στις κάμερες.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2007, το ζευγάρι χώρισε προσωρινά, γεγονός που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης. «Ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι», είχε δηλώσει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στη συνέντευξη που παραχώρησαν με αφορμή τον αρραβώνα τους. «Ανακαλύπταμε ακόμη τον εαυτό μας και διαμορφώναμε την προσωπικότητά μας».

Λίγο αργότερα αποφάσισαν να δώσουν άλλη μία ευκαιρία στη σχέση τους και το 2010 ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία γνωριμίας. Το 2013 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον πρίγκιπα Τζορτζ. Ακολούθησαν η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, ολοκληρώνοντας την πενταμελή οικογένειά τους.

Τον Απρίλιο τoy 2026, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γιόρτασαν την 15η επέτειο του γάμου τους, δημοσιεύοντας μια οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τα τρία παιδιά τους και τα κατοικίδιά τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψαν απλά: «Γιορτάζουμε 15 χρόνια γάμου», συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji καρδιάς.