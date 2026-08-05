Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 45: Η θεαματική βουτιά και ο χορός στην κουζίνα

Τα γενέθλια της Μέγκαν Μαρκλ στάθηκαν αφορμή για να μας δώσει μια γεύση από το εσωτερικό του σπιτιού της που ζει με την οικογένειά της.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τη Μέγκαν Μαρκλ, αφού είχε τα γενέθλιά της. Η Δούκισσα του Σάσεξ γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1981 στο Λος Άντζελες, συνεπώς χθες συμπλήρωσε 45 χρόνια ύπαρξης σε αυτόν τον πλανήτη. Και, προφανώς, δεν θα γινόταν να μην το γιορτάσει. Καθώς βρισκόμαστε στην «καρδιά του καλοκαιριού», η Μέγκαν Μαρκλ διοργάνωσε ένα πάρτι δίπλα στην πισίνα, ενώ προηγήθηκε πρωινό μαζί με όλη την οικογένεια.

Ούσα αρκετά ενεργή στα social media, η ίδια μοιράστηκε με τους σχεδόν πέντε εκατομμύρια followers της μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα των γενεθλίων της, ευχαριστώντας τους για τις ευχές και τα γλυκά μηνύματα που έλαβε. Η Μέγκαν Μαρκλ προσπαθεί να δημοσιεύει - μεταξύ άλλων - αφιλτράριστες και αυθόρμητες στιγμές, δείχνοντας την πραγματική εικόνα της οικογενειακής ζωής της σε όσους την ακολουθούν στα social media.

Οι αναρτήσεις της Μέγκαν Μαρκλ για τα γενέθλιά της

Στην «επίσημη» ανάρτηση, η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, κάνοντας βουτιά στα 45. Και όχι, δεν μιλάμε μεταφορικά, γιατί, όντως, έκανε μια θεαματική βουτιά στην πισίνα, κρατώντας στα χέρια της τα μπαλόνια των γενεθλίων της.

Οι δημοσιεύσεις δεν σταμάτησαν εκεί: Σε story αυτή τη φορά, η Μέγκαν Μαρκλ ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο χορεύει ξυπόλητη στην εντυπωσιακή και ευρύχωρη κουζίνα της, φορώντας πιτζάμες, ενώ, παράλληλα προετοιμάζουν το πρωινό γεύμα για σύσσωμη την οικογένεια. Χωρίς μακιγιάζ και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα, η Δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε μία ανεπιτήδευτη στιγμή της.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers της ήταν η τιάρα που φορούσε στο κεφάλι, γυρνώντας τους πολλά κεφάλαια πίσω στη ζωή της, τότε που ζούσαν μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι στο παλάτι. Βέβαια, αυτή η τιάρα δεν είχε επάνω της πολύτιμους λίθους, αλλά το «happy birthday».

«Ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε στα γενέθλιά μου», σημείωσε στην ανάρτησή της.