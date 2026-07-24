Πρίγκιπας Χάρι & Μέγκαν Μαρκλ: Με τα παιδιά τους στο πατρικό σπίτι της Νταϊάνας - Η σπάνια φωτογραφία

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφτηκαν μαζί με τα παιδιά τους τον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο ιδιωτικό κτήμα της οικογένειας, Άλθορπ.

Με αφορμή το ταξίδι τους στη Βρετανία και την επανένωση με τη βασιλική οικογένεια, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφτηκαν τον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνας στο ιδιωτικό κτήμα που διατηρεί η οικογένεια, Άλθορπ, στο Νορθάμπτονσαιρ της Αγγλίας. Σε αυτό το σπίτι, η πριγκίπισσα Νταϊάνα έζησε τα πιο ξέγνοιαστα χρόνια της, αυτά της παιδικής ηλικίας της, συνεπώς έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για σύσσωμη την οικογένεια.

Να θυμίσουμε, πως η σορός της δεν βρίσκεται σε κάποιο κοιμητήριο, αλλά σε ένα μικρό νησάκι, στη μέση μιας τεχνητής λίμνης, το οποίο επιλέχθηκε τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και ιδιωτικότητας. Το νησί δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό, αλλά οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν δίπλα στη λίμνη.

Η οικογενειακή επίσκεψη στον τάφο της πριγκίπισσας Νταϊάνας

Την αποκάλυψη αυτής της ιδιαίτερης επίσκεψης έκανε η Μέγκαν Μαρκλ μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα βλέμματα όλων έπεσαν - όπως ήταν φυσικό - σε αυτό το «κλικ». Όπως θα δεις, ο πρίγκιπας Χάρι και ο μικρός Άρτσι κρατούν από μια μεγάλη ανθοδέσμη, ενώ η Λίλιμπετ και η Μέγκαν Μαρκλ περπατούν λίγα μέτρα πιο πίσω.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η οικογένεια φιλοξενήθηκε στο Άλθορπ ως προσκεκλημένη του θείου του πρίγκιπα Χάρι, Τσαρλς Σπένσερ, γεγονός που φέρεται να έδωσε στα δύο παιδιά του ζευγαριού την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο όπου μεγάλωσε η γιαγιά τους.

Meghan Markle Shares Rare Photo of Prince Archie and Princess Lilibet Visiting Princess Diana’s Childhood Home https://t.co/6fi4Q8bLk8 — People (@people) July 23, 2026

Τα ίδια δημοσιεύματα επισημαίνουν, ότι ο Χάρι επιδιώκει να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της μητέρας του μέσα στην οικογένειά του. Στην αυτοβιογραφία του Spare, είχε περιγράψει με συγκίνηση την πρώτη επίσκεψη που είχε κάνει εκεί με τη Μέγκαν Μαρκλ το 2022 - με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τον θάνατο της Νταϊάνας.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο βασιλιάς Κάρολος είχε αναφέρει, πως τον παρηγορεί το γεγονός ότι η σορός της Νταϊάνας βρίσκεται σε αυτό το σημείο και έτσι οι γιοι του έχουν τη δυνατότητα να τον επισκεφτούν ιδιωτικά - χωρίς να παρακολουθούνται από παπαράτσι και αδιάκριτα βλέμματα. Μιλώντας στο People, είχε πει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να είναι εκεί μαζί της. Ευτυχώς, εδώ επικρατεί πολλή ηρεμία και μπορούν να έρχονται και να φεύγουν όποτε θέλουν. Και είναι πολύ ωραίο για μένα να το ξέρω αυτό».

