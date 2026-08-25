Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ.

Η τραγουδίστρια, Ντούα Λίπα, μοιράστηκε μέσα από το προφίλ της στο Instagram στιγμιότυπα από την εβδομάδα των γενεθλίων της και οι διαδικτυακοί της φίλοι ενθουσιασμένοι έδωσαν τις ευχές τους.

Η 31χρονη σταρ γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 22 Αυγούστου, περνώντας την ημέρα στην εξοχή μαζί με τον αγαπημένο της ενώ ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, το ζευγάρι φαίνεται να ποζάρει αγκαλιασμένο.

Για την ημέρα επέλεξε ένα κομψό σύνολο με λευκό εφαρμοστό top, μαύρη midi φούστα και ένα κόκκινο πουλόβερ στους ώμους. Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα, η τραγουδίστρια δοκιμάζει τις ικανότητές της στο μπάσκετ και καταφέρνει να σκοράρει, με τον Κάλουμ να καταγράφει τη στιγμή και τους δύο να ξεσπούν σε γέλια.

Η Ντούα Λίπα γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της στο πλευρό του συζύγου της, Κάλουμ Τέρνερ

Μέσα από τα στιγμιότυπα φαίνεται πως οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και το βράδυ, καθώς η pop star εμφανίστηκε με ένα μαύρο off-the-shoulder φόρεμα, με διάφανες λεπτομέρειες και βολάν. Και φυσικά, από το birthday popst δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι φωτογραφίες με τις τούρτες και τα γλυκά.

IG@dualipa



«Birthday weekend », έγραψε στη λεζάντα της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές. «Έτοιμη για τον επόμενο γύρο γύρω από τον ήλιο. Συνεχίζει να γίνεται όλο και καλύτερο» έγραψε.

IG@dualipa

Αξίζει να πούμε πως, τα φετινά γενέθλιά της έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι τα πρώτα που γιορτάζει ως παντρεμένη. Η ίδια και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αρχικά με πολιτική τελετή στο Λονδίνο και λίγες ημέρες αργότερα με μια μεγάλη γαμήλια γιορτή στη Σικελία.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue Italia, η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον γάμο τους «μαγικό», αποκαλύπτοντας πως μία από τις σημαντικότερες συμβουλές που δέχθηκε ήταν να προσπαθούν να βρίσκουν ο ένας τον άλλον μέσα στο πλήθος και να μη χάνουν ποτέ την επαφή μεταξύ τους.

