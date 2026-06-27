Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Συνεχίζεται ο μήνας του μέλιτος στην Ιταλία – Οι νέες φωτογραφίες που εντυπωσίασαν τους θαυμαστές

Η Ντούα Λίπα μοιράστηκε νέες εικόνες από τον πολυτελή μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, στην Ιταλία, αποκαλύπτοντας στιγμές χαλάρωσης και ρομαντισμού.

Η Ντούα Λίπα συνεχίζει να απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, επιλέγοντας την Ιταλία για τις πρώτες τους ημέρες ως παντρεμένο ζευγάρι. Η διάσημη ποπ σταρ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και ρομαντισμού από το ταξίδι τους.

Στη νέα ανάρτηση ξεχωρίζουν φωτογραφίες όπου ποζάρει φορώντας ένα μικροσκοπικό χρυσό μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα μαντήλι σε σχέδιο paisley. Το ιδιαίτερο σύνολο τράβηξε τα βλέμματα, ενώ η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της.

Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση ήταν λιτή αλλά χαρακτηριστική: «Roadtripping», δίνοντας το στίγμα ενός ταξιδιού γεμάτου εξερευνήσεις, χαλάρωση και αυθόρμητες στιγμές.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες βρέθηκε και μία κοινή λήψη με τον 36χρονο ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ, όπου το ζευγάρι απολαμβάνει γεύμα σε εστιατόριο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, επιβεβαιώνοντας πως απολαμβάνουν στο έπακρο τις πρώτες εβδομάδες του έγγαμου βίου.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης στιγμιότυπα από τις περιηγήσεις της τραγουδίστριας σε γραφικά σημεία της Ιταλίας, στιγμές χαλάρωσης σε μια επιβλητική μαρμάρινη μπανιέρα, αλλά και μια βραδιά κινηματογράφου, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια πιο προσωπική εικόνα από την καθημερινότητά της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με τις διακοπές του. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Ντούα Λίπα είχε φωτογραφηθεί να απολαμβάνει τη θάλασσα στις ακτές του Αμάλφι φορώντας το ίδιο μεταλλικό μαγιό, ενώ οι παπαράτσι είχαν καταγράψει τρυφερές στιγμές ανάμεσα στην ίδια και τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς στα καταγάλανα νερά της περιοχής.

Ο μήνας του μέλιτος πραγματοποιείται στη Ταορμίνα της Σικελίας, έναν από τους πιο δημοφιλείς και κοσμοπολίτικους προορισμούς της νότιας Ιταλίας. Εκεί, το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει και τον γάμο του, διοργανώνοντας μια λαμπερή τελετή με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και πολλών προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου.