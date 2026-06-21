Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Σαν άλλοι πρωταγωνιστές παραμυθιού στο φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ μοιράστηκαν παραμυθένιες φωτογραφίες από τον γάμο τους, μετά το ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία.

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας τις τελευταίες εβδομάδες λόγω - φυσικά - των γάμων τους. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός επισημοποίησαν τη σχέση τους με δύο τελετές, κρατώντας αυτές τις προσωπικές στιγμές όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά το πέρας τους, βέβαια, μοιράστηκαν μερικά «κλικ» με τους εκατομμύρια followers τους στα social media.

Ο πρώτος γάμος της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ενώ ο δεύτερος στη Σικελία. Πριν από μερικές ώρες, η 30χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο IG εννέα παραμυθένιες φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή στη Σικελία, στις οποίες ποζάρει άλλοτε στην αγκαλιά του συζύγου της, άλλοτε μόνη και άλλοτε κάνουν μαζί γκριμάτσες, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, η Ντούα Λίπα επέλεξε γι’ αυτή την ξεχωριστή στιγμή μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy, με τις λεπτομέρειες από φτερά και κρύσταλλα να απογειώνουν το look. Ακόμα, το μακρύ πέπλο πρόσθεσε επιπλέον νότες ρομαντισμού στη συνολική εμφάνιση της πανέμορφης νύφης. Η Ντούα Λίπα συνδύασε το νυφικό της με σατέν custom made γόβες. Ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξε για τον δεύτερο γάμο του ένα ειδικά σχεδιασμένο μαύρο κοστούμι από τον οίκο Louis Vuitton.

Μπορεί ο πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο του Old Marylebone στο Λονδίνο να ήταν κρυφός, ωστόσο η γαμήλια τελετή στη Σικελία είχε μεγάλο αριθμό καλεσμένων, για χάρη των οποίων το ζευγάρι είχε δεσμεύσει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού είχε δηλώσει στο Page Six πως πρόκειται για μια «μεγάλη και εξαιρετικά πολυτελής εκδήλωση» για όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους, τον Ιούνιο του 2025, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ γιόρτασαν και επισφράγισαν την αγάπη τους με τον καλύτερο τρόπο.

