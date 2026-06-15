Ντούα Λίπα - Κάλουμ Τέρνερ: Οι πρώτες φωτογραφίες από το ρομαντικό honeymoon στην Ιταλία

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ απολαμβάνουν το πρώτο ταξίδι τους ως παντρεμένο ζευγάρι στην Ιταλία.

Αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει, η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Μετά τα μυστήρια - έναν πολιτικό γάμο στο Λονδίνο και την ανταλλαγή όρκων στο Παλέρμο της Σικελίας - ξεκίνησαν το ταξίδι του μέλιτος από την Ιταλία. Και οι δύο έχουν αδυναμία σε αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα, συνεπώς η επιλογή ήταν μονόδρομος.

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έχουν κρατήσει ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή τους από την αρχή της σχέσης τους μέχρι σήμερα. Ακόμα και οι αναρτήσεις από τον γάμο τους ήταν επιλεκτικές και συγκεκριμένες, θέλοντας μεν να ανακοινώσουν επίσημα το χαρμόσυνο γεγονός, κρατώντας δε σφιχτά τα όρια. Τόσο η Ντούα Λίπα όσο και ο Κάλουμ Τέρνερ διαπρέπουν στο αντικείμενό τους, συνεπώς είναι πολύ δημοφιλείς με εκατομμύρια fans να τους ακολουθούν.

Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι βρίσκεται στο Αμάλφι, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τις βουτιές και φυσικά τις αυθεντικές ιταλικές γεύσεις. Οι δυο τους αποφεύγουν τις αναρτήσεις στα social media, ωστόσο οι παπαράτσι τους απαθανάτισαν σε χαλαρές και τρυφερές στιγμές μέσα στο νερό. Στις εν λόγω φωτογραφίες, το ζευγάρι χαίρεται τη θάλασσα με μια κουλούρα, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά.

Η Ντούα Λίπα φαίνεται να φορά μια μπαντάνα στα μαλλιά - ακολουθώντας πάντα τις viral τάσεις της σεζόν - και ένα μεταλιζέ μπικίνι, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ ένα κλασικό μαύρο μαγιό.

Η σχέση της τραγουδίστριας και του ηθοποιού έγινε γνωστή στις αρχές του 2024, όταν εθεάθησαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Masters of Air στο Λονδίνο. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η Ντούα Λίπα επιβεβαίωσε τη σχέση τους στο Instagram, ενώ τον Ιούνιο του 2025 αποκάλυψε στη βρετανική Vogue, ότι είναι αρραβωνιασμένη.

