Η Ντούα Λίπα πλήρωσε 5.000 λίρες σε κατοίκους του Παλέρμο, μετά τις έντονες αντιδράσεις για το γαμήλιο πάρτι

Οι κάτοικοι στο Παλέρμο αντέδρασαν με γκράφιτι και αφίσες, για την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι Ντούα Λιπα και Κάλουμ Τέρνερ με το γαμήλιο πάρτι τους

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξαν το Παλέρμο της Σικελίας για το τριήμερο γαμήλιο πάρτι τους, μετατρέποντας την ιταλική πόλη στο απόλυτο επίκεντρο της διεθνούς showbiz και προσελκύοντας, φυσικά, τα βλέμματα του παγκόσμιου Τύπου. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με τους κατοίκους να εκφράζουν γρήγορα την έντονη δυσαρέσκειά τους, ακόμη και με γκράφιτι, για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τον αποκλεισμό τμημάτων της πόλης εξαιτίας των εκδηλώσεων.

Χαρακτηριστικό ήταν και εκείνο που γράφτηκε με σπρέι κοντά στην πλατεία Piazza Croce dei Vesperi, το οποίο έγραφε: «Το Παλέρμο δεν ενοικιάζεται». Τα γκράφιτι καλύφθηκαν αργότερα από το προσωπικό, αρκετές ώρες πριν την άφιξη του ζευγαριού και των προσκεκλημένων τους για την πρώτη βραδιά των εορτασμών.

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, η Ντούα Λίπα φέρεται να κατέβαλε 5.000 λίρες σε κατοίκους του Παλέρμο που διαμένουν σε διαμερίσματα με θέα σε περιοχές όπου δημιουργήθηκαν πρόσθετοι χώροι στάθμευσης για τις ανάγκες του γάμου, όπως γράφει η Daily Mail. Μια πηγή δήλωσε στη Sun: «Δεν ταιριάζει ιδιαίτερα με το ειδυλλιακό παραμυθένιο κλίμα αγάπης που φαίνεται να επιδιώκει η Ντούα».

Μάλιστα, ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων εξοργίστηκαν επειδή αναγκάστηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, μια από τις πιο εμπορικές βραδιές της εβδομάδας στο Παλέρμο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για Βρετανούς τουρίστες. Η Galleria Moderna, που βρίσκεται απέναντι από την πλατεία, έκλεισε για το κοινό στις 14:00 της Παρασκευής, καθώς φιλοξένησε μέρος των εορτασμών και φέρεται να ενοικιάστηκε έναντι 10.000 λιρών.

Σε συνέντευξή του στην τοπική εφημερίδα La Repubblica, ο δήμαρχος του Παλέρμο, Ρομπέρτο Λαγκάλα, εξέφρασε τη χαρά του που η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ επέλεξαν την πόλη για τους εορτασμούς τους. Υπενθυμίζοντας ότι το ζευγάρι είχε επισκεφθεί την πόλη πέρυσι για διακοπές και την είχε ερωτευτεί, δήλωσε: «Το γεγονός ότι μια καλλιτέχνιδα παγκόσμιας εμβέλειας όπως η Ντούα επέλεξε το Παλέρμο για να γιορτάσει τον γάμο της, μόλις έναν χρόνο μετά την προηγούμενη επίσκεψή της, επιβεβαιώνει πόσο ελκυστική είναι σήμερα η πόλη σε διεθνές επίπεδο».

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες κατοίκων, πρόσθεσε: «Κατανοώ την ταλαιπωρία που προκαλούν εκδηλώσεις τέτοιου μεγέθους και λυπάμαι αν κάποιοι χρειαστεί να αντιμετωπίσουν προσωρινούς περιορισμούς. Γνωρίζουμε ότι έκτακτες εκδηλώσεις μπορούν να δυσαρεστήσουν ορισμένους ανθρώπους, όμως πρόκειται για προσωρινές καταστάσεις. Όλα τα μέτρα που λήφθηκαν είχαν ως βασικό στόχο την ασφάλεια τόσο των συμμετεχόντων όσο και του κοινού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη θετική προβολή που λαμβάνει το Παλέρμο από τέτοιες περιστάσεις. Η διεθνής δημοσιότητα που δημιουργείται συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της πόλης και στην παραγωγή σημαντικών οικονομικών οφελών».

Οι κάτοικοι, πάντως, του Παλέρμο εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την αναστάτωση που προκλήθηκε. Μερικοί μάλιστα αστειεύτηκαν λέγοντας πως η Ντούα Λίπα θα μπορούσε να δώσει μια δωρεάν συναυλία στην παραλία ως ανταπόδοση. Ένας κάτοικος που μένει δίπλα στη Villa Valguarnera και έχει ιταλοσκωτσέζικη καταγωγή δήλωσε στη Daily Mail: «Βγήκα από το σπίτι μου για ψώνια και πέρασα από ένα σύντομο μονοπάτι δίπλα στη βίλα. Ξαφνικά πετάχτηκαν μπροστά μου δύο τεράστιοι άνδρες. Φορούσαν μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν "Security" και με ρώτησαν τι κάνω εκεί. Τους είπα ότι μένω εδώ και πηγαίνω για ψώνια. Νόμιζαν ότι ήμουν παπαράτσι».

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού χαρακτηρίζουν τη δεύτερη αυτή γαμήλια τελετή ως τον «γάμο της χρονιάς στον χώρο της σόουμπιζ», ενώ πολλοί τη θεωρούν το σημαντικότερο κοσμικό γεγονός στη Σικελία από τον κινηματογραφικό γάμο του Michael Corleone με την Apollonia Vitelli στην κλασική ταινία Ο Νονός το 1972.