Σον Πεν: «Οι selfies είναι καταστροφικές για την ψυχή» - Γιατί αποφεύγει τα Όσκαρ, τις μεγάλες εκδηλώσεις και τα φλας της δημοσιότητας

Ο Σον Πεν αποκάλυψε ότι δεν παρευρίσκεται πλέον σε δημόσιες εκδηλώσεις με περισσότερα από οκτώ άτομα, καθώς προκαλούν έντονο άγχος.

Ο Σον Πεν δεν είναι άνθρωπος των κόκκινων χαλιών. Παρότι συγκαταλέγεται εδώ και δεκαετίες στους σημαντικότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο ίδιος παραδέχεται ότι η δημοσιότητα και οι μαζικές κοινωνικές εκδηλώσεις δεν του ταιριάζουν καθόλου.

Κατά τη διάρκεια συζήτησής του με τη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει πάρει μια οριστική απόφαση για τη ζωή του: να μην βρίσκεται ποτέ ξανά σε οργανωμένες συγκεντρώσεις με περισσότερα από οκτώ άτομα.

«Δεν έχει να κάνει μόνο με τα βραβεία. Το ίδιο θα ένιωθα και σε οποιαδήποτε μεγάλη κοινωνική εκδήλωση. Οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις μού προκαλούσαν πάντα δυσφορία. Γι’ αυτό έχω αποφασίσει οριστικά ότι δεν θέλω πλέον να βρίσκομαι σε ομάδες ή εκδηλώσεις με περισσότερα από οκτώ άτομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πεν εξήγησε ότι η απόφασή του να μην παρευρεθεί στην πρόσφατη τελετή των Όσκαρ δεν σχετιζόταν με τον ίδιο τον θεσμό, αλλά με την αίσθηση πίεσης που του προκαλούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις.

Όπως είπε, οι εκδηλώσεις αυτού του μεγέθους τού δημιουργούν έντονο στρες, καθώς νιώθει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με τους ανθρώπους γύρω του.

Αντί να βρεθεί στο Λος Άντζελες για τη λαμπερή βραδιά των βραβείων, επέλεξε να ταξιδέψει στην Ουκρανία, μια χώρα την οποία στηρίζει ενεργά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Παρότι παρακολούθησε την τελετή από εκεί, δήλωσε πως για πρώτη φορά μπόρεσε πραγματικά να την απολαύσει.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η οριστική απόφαση να απομακρυνθεί από τέτοιου είδους διοργανώσεις ήρθε μετά την παρουσία του στις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για κάποια περιφρόνηση προς το Χόλιγουντ ή τους συναδέλφους του, αλλά για μια βαθιά προσωπική ανάγκη.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικός εμφανίστηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στην κουλτούρα των selfies και στη συμπεριφορά των θαυμαστών στις δημόσιες εμφανίσεις των διασημοτήτων.

Ο Πεν δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για το φαινόμενο, λέγοντας ότι οι συνεχείς φωτογραφίες με κινητά τηλέφωνα ενισχύουν το αίσθημα αποξένωσης και πίεσης.

«Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να βγάζουν ποτέ selfies με κανέναν. Κάνει κακό σε εσάς, κάνει κακό σε όλους. Είναι κάτι που κοροιδεύει την ψυχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.», δήλωσε χωρίς περιστροφές.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει εξαιρέσεις σχεδόν σε καμία περίπτωση, ακόμη κι όταν οι συνθήκες θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκίνηση.

«Ακόμη κι αν ερχόταν προς το μέρος μου μια γιαγιά που επέζησε του Ολοκαυτώματος μαζί με το εξάχρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο, η απάντησή μου θα ήταν και πάλι "όχι"», είπε, θέλοντας να δείξει πόσο απόλυτος είναι στο θέμα των selfies.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Σον Πεν μίλησε επίσης για τη νέα του αγάπη, την ξυλουργική, αλλά και για τη συνεχιζόμενη ενασχόλησή του με την Ουκρανία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η χώρα «θα επικρατήσει».

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι παραμένει μια από τις πιο αντισυμβατικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου. Μακριά από τις συμβάσεις της βιομηχανίας, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δείχνει αποφασισμένος να προστατεύσει την προσωπική του ηρεμία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να γυρίσει την πλάτη σε μερικά από τα μεγαλύτερα γεγονότα του Χόλιγουντ.