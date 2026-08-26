Τα δύο παιδιά της Σάντρα Μπούλοκ αντιμετώπισαν με «πολύ διαφορετικό τρόπο» τη διάγνωση ALS του συντρόφου της, Μπράιαν Ράνταλ.

Η Σάντρα Μπούλοκ έχει περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, μιας και πριν από τρία χρόνια πέθανε ο επί χρόνια σύντροφός της, Μπράιαν Ράνταλ από ALS. Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη πρόσφατα και αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη συζήτηση που έπρεπε να κάνει με τα δύο παιδιά της, τον Λούις και τη Λάιλα.

Μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «SmartLess», η ηθοποιός εξήγησε ότι ο Λούις και η Λάιλα, οι οποίοι σήμερα είναι 16 και 12 ετών αντίστοιχα, είχαν «πλήρη επίγνωση» της ασθένειας του Ράνταλ.

Instagram

«Ήταν απολύτως ενήμεροι, γιατί κάποια στιγμή, όταν υπάρχει μια κατάσταση όπου κάποιος είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι, όλοι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», είπε και συμπλήρωσε: «Ήταν μέσα στο σπίτι μου και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να οργανώσω όσα ήταν απαραίτητα. Είμαι τυχερή που είχα τη δυνατότητα να πληρώσω για όλα αυτά».

«Έχουν μάτια. Μπορούν να δουν. Και είναι πολύ, πολύ παρατηρητικά παιδιά. Είναι πολύ ώριμα, γιατί δεν βλέπουν μόνο τη σωματική αλλαγή. Βλέπουν και ότι αλλάζει η συμπεριφορά όλων μας», πρόσθεσε.

Η Μπούλοκ μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο συζητούσε μαζί τους για την κατάσταση της υγείας του Ράνταλ. «Έφερνα το θέμα στη συζήτηση όταν εκείνα ρωτούσαν και όταν έβλεπα ότι το είχαν αντιληφθεί», εξήγησε.

«Ο Λούις το αντιμετώπισε πολύ διαφορετικά από τη Λάιλα», συνέχισε η ηθοποιός. Περίπου δύο χρόνια πριν από τον θάνατο του Μπράιαν, ο γιος της αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση δεν ήταν υγιές για εκείνον να βρίσκεται συνεχώς μέσα σε αυτήν.

«Μου είπε: “Ξέρεις κάτι; Είμαι εδώ για σένα”. Δεν ήθελα να γίνει εκείνος ο άνδρας του σπιτιού σε τόσο μικρή ηλικία. Η δική μου δουλειά ήταν να είμαι και οι δύο εκείνη την περίοδο», ανέφερε η Μπούλοκ.

Η Μπούλοκ ήθελε πάνω απ’ όλα ο Λούις «να είναι παιδί», εξηγώντας ότι ένιωθε ενοχές όταν του ζητούσε βοήθεια, καθώς «όλοι οι υπόλοιποι υπέφεραν ήδη». "Εκείνος επέλεξε απλώς να είναι εκεί και να με στηρίζει και να με βοηθά σε πράγματα που ήταν εύκολα για μένα. Όμως, με πολύ έξυπνο τρόπο, αποστασιοποιήθηκε και είπε: “Αυτό είναι ένα πιο ασφαλές μέρος για μένα να κάθομαι”. Και του είπα: “Φυσικά, πήγαινε”», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Λάιλα, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε «πιο δεμένη» με τον Ράνταλ μέχρι περίπου έξι μήνες πριν από τον θάνατό του. «Τότε μου είπε: “Μπορείς, σε παρακαλώ, να λες όχι όταν με καλούν να πάω να τον επισκεφθώ;” Και της είπα: “Φυσικά”», θυμήθηκε η Μπούλοκ. «Της είπα, όμως: “Αν θέλεις να πας να τον δεις, θα έρθω μαζί σου και θα είμαι ακριβώς εκεί. Και αν κάποια στιγμή νιώσεις ότι δεν μπορείς άλλο, θα είμαι εκεί”», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.