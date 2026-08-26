Η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, ήταν πολλά περισσότερα από απλώς μια από τις σημαντικότερες φωνές της country μουσικής.

Γεννημένη στο Τενεσί, η Ντόλι Πάρτον μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια των Appalachians και από πολύ μικρή ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Η πορεία της ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ‘60 και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία περσόνα που θα ξεπερνούσε τα όρια της country σκηνής, με τραγούδια όπως τα «Jolene», «I Will Always Love You» και «9 to 5» αλλά και με iconic εμφανίσεις.

H Ντόλι Πάρτον δημιούργησε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας και όχι μόνο. Εκκεντρικό χτένισμα, με τα ξανθά μαλλιά της, έντονο μακιγιάζ, εφαρμοστές σιλουέτες, στρας, παγιέτες, κρόσσια, animal prints και εντυπωσιακά κοσμήματα, έγιναν μέρος μιας αισθητικής που δεν προσπάθησε ποτέ να είναι διακριτική. Η ίδια αντιμετώπισε την εικόνα της με χιούμορ, αλλά και με απόλυτη συνέπεια, μετατρέποντας το προσωπικό της στιλ σε αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Από τα έντονα western looks των ’70s μέχρι τα πιο glamorous φορέματα των επόμενων δεκαετιών, κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό της στιλ, με την υπερβολή να γίνεται μέρος της γοητείας της και, αντί να προσπαθεί να την περιορίσει, την έκανε βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας της.

Ντόλι Πάρτον: Θυμόμαστε τις iconic εμφανίσεις που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη μόδα



1976 – International Festival of Country Music, Wembley

Μία από τις εμφανίσεις που δείχνουν την… πρώιμη εκδοχή του χαρακτηριστικού Dolly look. Με έντονα μαλλιά, λαμπερές λεπτομέρειες και western επιρροές, είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την αισθητική που θα την ακολουθούσε για δεκαετίες.

1977 – 19th Annual Grammy Awards

Το χαρακτηριστικό bubblegum-pink και λευκό σύνολο με εφαρμοστό κορμάκι, εντυπωσιακά μανίκια και rhinestones αποτελεί μία από τις πλέον iconic εμφανίσεις της. Το look διαθέτει σχεδόν όλα όσα θα γίνονταν αργότερα συνώνυμα του Dolly glamour. Έντονο χρώμα, λάμψη και μια δόση υπερβολής.



1980 – After party της πρεμιέρας του 9 to 5

Για το πάρτι μετά την πρεμιέρα της ταινίας που θα γινόταν ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά projects της καριέρας της, η Ντόλι Πάρτον είχε φορέσει ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα με maxi φούστα και floral μοτίβο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πιο ρομαντικής πλευράς του glam στιλ της.



1988 – People’s Choice Awards

Η λευκή τουαλέτα που επέλεξε για τα People’s Choice Awards κινήθηκε ξεκάθαρα στη λογική του old-Hollywood glamour, με έντονη διάθεση, εντυπωσιακό neckline και statement κοσμήματα. Εκείνη τη βραδιά η αξίζει να πούμε πως, είχε κερδίσει το βραβείο Favorite All-Around Female Entertainer.



1989 – Πρεμιέρα του Steel Magnolias

Η Parton εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μπλε off shoulder φόρεμα, διακοσμημένο με pearl details και sheer neckline. Ήταν μια πιο elegant εκδοχή του signature look της, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τη θεατρικότητα που χαρακτήριζε τις εμφανίσεις της.



1993 – Los Angeles International Airport

Ακόμη και σε μια τόσο καθημερινή περίσταση όπως ένα ταξίδι, δεν εγκατέλειψε το προσωπικό της στιλ. Skinny jeans, λευκό t-shirt, μεγάλα σκουλαρίκια και ένα ασπρόμαυρο jacket με κρόσσια, δημιούργησαν ένα χαρακτηριστικό ’90s Dolly look, αποδεικνύοντας ότι το προσωπικό της στιλ λειτουργούσε ακόμη και εκτός red carpet.



1994 – Calvin Klein Fall Fashion Show

Στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, εμφανίστηκε με λεοπάρ mini φόρεμα και έντονα statement σκουλαρίκια. Η επιλογή είχε μια πιο fashion forward διάθεση, αλλά ταυτόχρονα παρέμενε απόλυτα πιστή στη δική της αισθητική.

