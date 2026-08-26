Η Χέιλι Μπίμπερ εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της με militaire μπικίνι σε τρυφερές φωτογραφίες με τον Τζάστιν Μπίμπερ.

Η Χέιλι Μπίμπερ διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Πριν από μερικές ημέρες γιόρτασαν μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ τα δεύτερα γενέθλια του μικρούλη τους, με το ζευγάρι να δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ.

Σε πρόσφατη ανάρτηση που έκανε ο γνωστός τραγουδιστής, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά πάνω σε ένα σκάφος. Η ιδρύτρια του Rhode εντυπωσίασε φορώντας ένα μπικίνι με μοτίβο παραλλαγής, ενώ ο Τζάστιν πόζαρε χωρίς μπλούζα, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη συλλογή από τατουάζ που έχει στο σώμα του.

Instagram @lilbieber

Η Χέιλι Μπίμπερ για την αλλαγή στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη

Η Χέιλι Μπίμπερ έχει μιλήσει αρκετά ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η σχέση της με το σώμα της μετά τη γέννηση του γιου της.

Σε μια ειλικρινή συνέντευξή της στη Vogue την περασμένη χρονιά, αποκάλυψε ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός άλλαξαν το σώμα της με τρόπους που δεν περίμενε. Παράλληλα, θέλησε να αμφισβητήσει την πίεση που συχνά δέχονται οι γυναίκες να «επιστρέψουν» γρήγορα στο σώμα που είχαν πριν αποκτήσουν παιδί.

«Όταν οι άνθρωποι μιλούν για το “να επανέλθεις” – πού ακριβώς να επιστρέψεις;», είχε αναρωτηθεί. Όπως εξήγησε, οι γοφοί της ήταν πλέον πιο φαρδιοί και το σώμα της απλώς δεν ήταν ίδιο με εκείνο που είχε πριν από την εγκυμοσύνη. «Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν», είχε δηλώσει.

Αντί να προσπαθήσει να επισπεύσει τη διαδικασία, η Χέιλι συνεργάστηκε με ειδικούς, εστιάζοντας στην αποκατάσταση της δύναμης και της φυσικής κατάστασής της. Όπως είχε αποκαλύψει στη Vogue, η ρουτίνα της περιλαμβάνει προπόνηση ενδυνάμωσης, sculpt classes, hot Pilates και reformer Pilates, yoga, διατάσεις, συνεδρίες σάουνας, cold plunges, αλλά και ασκήσεις αναπνοής.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της είχε πάρει περίπου 14 κιλά και παραδέχτηκε ότι η απώλεια των τελευταίων περίπου επτά κιλών χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από όσο αρχικά υπολόγιζε.