Η Όντρεϊ Χέπμπορν δεν πίστεψε ποτέ ότι ήταν τόσο ξεχωριστή. Η άγνωστη πλευρά της μέσα από τα λόγια των γιων της.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η κομψότητά της, η διακριτική γοητεία της και οι εμβληματικοί ρόλοι της την έκαναν σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Κι όμως, σύμφωνα με τους δύο γιους της, η ίδια δεν κατάλαβε ποτέ πραγματικά πόσο ξεχωριστή ήταν.

Σε μια νέα συζήτηση με το PEOPLE, ο μεγαλύτερος γιος της, Σον Χέπμπορν Φέρερ, μίλησε για τη μητέρα του και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη φήμη, την υποκριτική και την τεράστια επιτυχία που ήρθε στη ζωή της. Όπως περιγράφει, η Όντρεϊ δεν ήταν μια γυναίκα που ονειρευόταν να γίνει διάσημη. Για εκείνη, η υποκριτική προέκυψε σχεδόν απρόσμενα.

«Νομίζω ότι ποτέ δεν περίμενε πραγματικά ότι θα συνέβαινε με τον τρόπο που συνέβη. Έλεγε πάντα: “Δεν ήμουν επαγγελματίας ηθοποιός και πήρα έναν σπουδαίο ρόλο”», λέει ο Φέρερ, ο οποίος έγραψε μαζί με τη Γουέντι Χόλντεν τη βιογραφία «Intimate Audrey».

Ο ίδιος χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερη παρομοίωση για να περιγράψει την ομορφιά της μητέρας του. «Κατά κάποιον τρόπο, μου αρέσει να το συγκρίνω με τον ορισμό της πραγματικής ομορφιάς. Είναι ο άνθρωπος που κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και φροντίζει την εμφάνισή του ή είναι πραγματικά εκείνο το ελάφι που γονατίζει και πίνει νερό από το ρυάκι, έπειτα σηκώνει το κεφάλι του με τα όμορφα μάτια του, χωρίς να γνωρίζει πόσο κομψό και όμορφο είναι;» αναρωτιέται.

Όπως εξηγεί, η Χέπμπορν δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό της δεδομένο ούτε πίστεψε ότι η επιτυχία της θα ήταν δεδομένη. Γνώριζε ότι η καριέρα της θα μπορούσε να πάρει την κατηφόρα εξίσου γρήγορα με τον τρόπο που εκτοξεύτηκε η φήμη της. Αυτή η νοοτροπία, σύμφωνα με τον Φέρερ, τη βοήθησε να παραμείνει προσγειωμένη και να επικεντρώνεται κάθε φορά στη δουλειά που είχε μπροστά της.

«Δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ξεχωριστή ήταν και, επομένως, απλώς έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και έδινε όλο της τον εαυτό», λέει ο 66χρονος.

Η Όντρεϊ δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει «κάποια άλλη»

Ο Σον Χέπμπορν Φέρερ εξηγεί ότι η μητέρα του δεν είχε την τεχνική κατάρτιση που διέθεταν άλλοι ηθοποιοί της γενιάς της. Είχε, όμως, κάτι που δεν μπορούσε να διδαχθεί εύκολα: μια μοναδική αυθεντικότητα.

Δεν προσπαθούσε να κρυφτεί ολοκληρωτικά πίσω από έναν χαρακτήρα. Με έναν τρόπο, η Όντρεϊ που έβλεπε το κοινό στην οθόνη παρέμενε πάντα παρούσα. Ο γιος της υπογραμμίζει ότι μελετούσε τους χαρακτήρες της, περνούσε χρόνο μαζί τους και προσπαθούσε να τους κατανοήσει σε βάθος.

«Νομίζω ότι η διαχωριστική γραμμή είναι πολύ, πολύ λεπτή, γιατί στην πραγματικότητα μελετούσε και ανέλυε σε βάθος όλους τους χαρακτήρες που υποδυόταν και περνούσε χρόνο μαζί τους. Έτσι μάθαινε» είπε χαρακτηριστικά.

Η ειλικρινής και αυθόρμητη προσέγγιση της Χέπμπορν της επέτρεπε να παρουσιάζει κάθε χαρακτήρα με έναν τρόπο «φρέσκο» και διαφορετικό. «Ίσως αυτό που είναι υπέροχο στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα για εκείνη ήταν ότι όλα ήταν φρέσκα και συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή, οπότε τίποτα δεν ήταν προετοιμασμένο. Είναι πολύ σημαντικό να μη βλέπεις ποτέ την τεχνική πίσω από τη μαγεία. Και νομίζω ότι στην περίπτωσή της, επειδή η τεχνική δεν ήταν εμφανής, αυτό που παίρναμε ήταν μόνο η μαγεία» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Από το Χόλιγουντ σε ένα διαχρονικό σύμβολο

Η Όντρεϊ Χέπμπορν κατάφερε τελικά να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια επιτυχημένη ηθοποιός. Έγινε ένα διαχρονικό σύμβολο, με την εικόνα της να εξακολουθεί να εμπνέει τη μόδα, τον κινηματογράφο και την pop culture δεκαετίες μετά τον θάνατό της. Και ίσως το πιο όμορφο στοιχείο της ιστορίας της είναι ακριβώς αυτή η αντίθεση: η γυναίκα που ο κόσμος έβλεπε ως μοναδική δεν πίστεψε ποτέ ότι ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό.

Δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει να γίνει είδωλο. Δεν χρειάστηκε να επινοήσει μια εικόνα για τον εαυτό της. Έζησε την καριέρα της με τον δικό της τρόπο, με σεβασμό στη δουλειά της και με μια φυσικότητα που τελικά έγινε το μεγαλύτερο μέρος της γοητείας της.