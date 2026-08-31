29 χρόνια χωρίς την Νταϊάνα: Οι θεωρίες συνωμοσίας που “φωνάζουν” ότι ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα

Σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια γράφτηκε η τελευταία σελίδα στην ιστορία της Νταϊάνας. Τρεις δεκαετίες μετά, βέβαια, συνεχίζουμε να μιλάμε για το τραγικό φινάλε της.

Το ημερολόγιο γράφει 31 Αυγούστου 1997, ώρα 4:01, νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière, Παρίσι: η πριγκίπισσα Νταϊάνα αφήνει την τελευταία πνοή της σε ηλικία 36 ετών. Μερικά λεπτά αργότερα, το Press Association ανακοινώνει τον θάνατό της: «Η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πέθανε, σύμφωνα με βρετανικές πηγές». Μετά τις 5, το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνει το τραγικό γεγονός, με το BBC να μεταδίδει τη θλιβερή είδηση στη Βρετανία. Η τελευταία σελίδα της ιστορίας της πριγκίπισσας Νταϊάνας μόλις έχει γραφτεί, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Η μοιραία νύχτα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της

Εκείνη την αυγουστιάτικη νύχτα στη γαλλική πρωτεύουσα, η Νταϊάνα ήταν μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλ Φαγέντ, στο ξενοδοχείο Ritz, όπου διέμεναν. Η σχέση τους μετρούσε δύο χρόνια, όμως κάθε εμφάνισή τους εξακολουθούσε να έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τους παπαράτσι. Το πλάνο τους για εκείνο το βράδυ ήταν να δειπνήσουν μαζί και να επιστρέψουν στο δωμάτιο, όμως η ανακάλυψή τους από τους φωτογράφους ανέτρεψε τα σχέδια. Στόχος τους ήταν να μπορέσουν να ξεφύγουν από τα φλας, ώστε να συνεχίσουν το βράδυ τους με ιδιωτικότητα. Και το προσπάθησαν.

Αν και αποπειράθηκαν να μπερδέψουν τους φωτογράφους χρησιμοποιώντας δύο αυτοκίνητα, αυτοί δεν ξεγελάστηκαν. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η Νταϊάνα, ο Ντόνι, ο Πολ - υπεύθυνος ασφαλείας του Ritz - και ο σωματοφύλακας Τρέβορ Ρις Τζόουνς - ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος - κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς τη Pont de l’Alma. Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται μέσα στο τούνελ, τραυματίζοντας βαριά - και, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, θανάσιμα - τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και απέραντη θλίψη. Παρά το διαζύγιο από τον βασιλιά Κάρολο και τη ρήξη με τη βασιλική οικογένεια, η ίδια παρέμενε ένα αγαπητό και γεμάτο ενδιαφέρον πρόσωπο για το ευρύ κοινό. Κάθε έξοδος, κάθε κίνηση, κάθε συνέντευξή της γινόταν πρωτοσέλιδο, χωρίς η ίδια ποτέ να αποζητά ή να επιδιώκει όλη αυτή τη δόξα.

Ως επίσημη αιτία του θανάτου της ορίστηκε το «δυστύχημα». Η Νταϊάνα υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία πνοή της στο γαλλικό νοσοκομείο, παρά την όποια προσπάθεια των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή. Η ημέρα του θανάτου της, ωστόσο, αποτέλεσε και αφετηρία δεκάδων θεωριών συνωμοσίας γύρω από τις συνθήκες που έχασε τη ζωή της, με ένα μεγάλο ποσοστό να αρνείται να πιστέψει πως πρόκειται «απλώς» για δυστύχημα.

Σήμερα, 29 χρόνια μετά από εκείνη τη μοιραία νύχτα που η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της, συλλέξαμε τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον θάνατό της, σύμφωνα με τις οποίες μάλλον δεν ήταν και τόσο ατύχημα.

Οι θεωρίες συνωμοσίες για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Εμπλοκή της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας και των μυστικών υπηρεσιών

Η πιο διαδεδομένη θεωρία ισχυρίζεται ότι η βρετανική βασιλική οικογένεια, με τη βοήθεια της μυστικής υπηρεσίας MI6, σχεδίασε τη δολοφονία της. Ο κύριος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας ήταν ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πατέρας του Ντόντι Αλ Φαγέντ που σκοτώθηκε μαζί της. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό αυτό, το παλάτι δεν επιθυμούσε τη σχέση της Νταϊάνα με έναν Μουσουλμάνο, ενώ υπήρχαν φήμες ότι η πριγκίπισσα ήταν έγκυος ή σχεδίαζε να αρραβωνιαστεί, κάτι που οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις απέρριψαν.

Το μυστήριο του λευκού Fiat Uno

Ίχνη μπογιάς και εξαρτημάτων στο σημείο του δυστυχήματος έδειξαν ότι η Mercedes της Νταϊάνα ήρθε σε επαφή με ένα λευκό Fiat Uno ελάχιστα πριν από τη σύγκρουση στο τούνελ Pont de l'Alma. Το συγκεκριμένο όχημα δεν εντοπίστηκε ποτέ επίσημα από τις αρχές, τροφοδοτώντας σενάρια ότι χρησιμοποιήθηκε εσκεμμένα από πράκτορες για να προκληθεί η εκτροπή του αυτοκινήτου.

Η θεωρία του φλας

Ορισμένοι μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν μια έντονη λάμψη φωτός μέσα στο τούνελ δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Η θεωρία αυτή αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκε ειδικό τακτικό φλας από εκτελεστές για να τυφλωθεί προσωρινά ο οδηγός Ανρί Πολ.

Δολιοφθορά στα φρένα και καθυστερημένη ιατρική φροντίδα

- Φρένα: Υποστηρίχθηκε ότι τα φρένα της Mercedes είχαν υποστεί δολιοφθορά ή ότι το σύστημα ελέγχου είχε παραβιαστεί τηλεκατευθυνόμενα.

-Ασθενοφόρο: Υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με τον χρόνο που χρειάστηκε για μεταφερθεί η Νταϊάνα στο νοσοκομείο, καθώς το ασθενοφόρο κινήθηκε πολύ αργά και έκανε στάση καθοδόν. Οι γαλλικές ιατρικές αρχές εξήγησαν ότι αυτό έγινε βάσει του γαλλικού πρωτοκόλλου σταθεροποίησης της πίεσης της ασθενούς, αλλά οι υποστηρικτές των θεωριών θεωρούν την καθυστέρηση εσκεμμένη.

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Το γράμμα της Νταϊάνα που αποκάλυπτε τις υποψίες της

Μετά τον θάνατό της, αποκαλύφθηκε μια επιστολή που είχε γραφτεί από την ίδια την Νταϊάνα τον Οκτώβριο του 1993 (και παραδόθηκε στον μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ). Στο σημείωμα αυτό, εξέφραζε τους φόβους της ότι κάποιος σχεδίαζε «ατύχημα» με το αυτοκίνητό της, προκαλώντας βλάβη στα φρένα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο επαναπαντρεμός του Καρόλου.

Μπορεί τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της κανένα από αυτά τα σενάρια να μην έχει επιβεβαιωθεί, όμως οι παρασκηνιακές συζητήσεις καλά κρατούν. Η Νταϊάνα μπορεί να «έφυγε» νωρίς, όμως ο μύθος της δεν έσβησε ποτέ.

