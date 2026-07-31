Τα σημαδιά στον γάμο της Νταϊάνα και του Καρόλου ήταν "εκεί", από την πρώτη στιγμή

Όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη που είχε ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο και την διάσημη ατάκα «there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded» - αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε, είναι πως αυτός ο γάμος ξεκίνησε με δυσκολίες από την αρχή. Συγκεκριμένα από το ταξίδι του μέλιτος.

Μετά τον γάμο, τον οποίο παρακολούθησαν 750 εκατ. τηλεθεατές από όλο τον κόσμο, Νταϊάνα και Κάρολος επιβιβάστηκαν στο γιοτ για μια 12ημερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Όπως αναφέρει το People, η απόσταση μεταξύ τους ήταν ήδη εμφανής, μετά και την επιστολή του Καρόλου που έγραφε πως «ο γάμος είναι ευχάριστος». Όχι και τα πιο κολακευτικά λόγια για έναν νεόνυμφο.

«Η Νταϊάνα τρέχει από εδώ κι από εκεί, συζητώντας με όλους τους ναύτες και τους μάγειρες στην κουζίνα του πλοίου, ενώ εγώ παραμένω σαν ερημίτης στο κατάστρωμα της βεράντας, βυθισμένος με απόλυτη ευτυχία σε ένα από τα βιβλία του Laurens van der Post», έγραψε, αποκαλύπτοντας ότι ήδη κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος περνούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους χωριστά.

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Ωστόσο, τα πράγματα μεταξύ τους έγιναν ακόμα πιο τεταμένα, όταν η Νταϊάνα είδε τον Κάρολο να φορά τα μανικετόκουμπα που του έκανε δώρο η πρώην σύντροφός του, Καμίλα Πάρκερ.

«Είδα τα μανικετόκουμπα στους καρπούς του -ήταν δύο γράμματα "C" μπλεγμένα μεταξύ τους, σαν τα διπλά "C" της Chanel. Το κατάλαβα αμέσως. Του είπα: "Η Καμίλα σού τα χάρισε αυτά, έτσι δεν είναι;"», θυμόταν η Νταϊάνα στις ηχογραφημένες συνομιλίες που παραχώρησε στον συγγραφέα Άντριου Μόρτον για τη βιογραφία του το 1992. «Εκείνος απάντησε: "Ναι. Και λοιπόν; Είναι δώρο από μια φίλη.” Και τότε τσακωθήκαμε άσχημα».

Επιπλέον, στο βιβλίο της «Divide and Rule», η συγγραφέας Κάθριν Μέιερ αναφέρει πως ο Κάρολος είχε πανικοβληθεί λίγο πριν τον χορό του γάμου, στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, επειδή είχε χάσει ένα από τα μανικετόκουμπα, τα οποία αποτελούσαν μέρος του σετ που του είχε χαρίσει η Καμίλα - κάτι που η Νταϊάνα γνώριζε πολύ καλά.

Νταϊάνα - Κάρολος: Η Καμίλα ήταν πάντα «εκεί»

Ότι η Καμίλα υπήρχε πάντα ανάμεσα στο ζευγάρι, έγινε ευρέως γνωστό στην πορεία των γεγονότων. Τα μανικετόκουμπα δεν ήταν όμως το μοναδικό σημάδι που έδειχνε πως μεταξύ εκείνης και του Κάρολου η φλόγα δεν έσβησε ποτέ.

Πριν από τον γάμο, η Νταϊάνα είχε ανακαλύψει ένα βραχιόλι ως δώρο «αποχαιρετισμού» που ο Κάρολος σκόπευε να χαρίσει στην Καμίλα. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος, καθώς σύγκριναν τα προγράμματά τους, δύο φωτογραφίες της Καμίλα έπεσαν από το προσωπικό ημερολόγιο του νέου της συζύγου.

Καθώς η κρουαζιέρα συνεχιζόταν, η Νταϊάνα όχι μόνο ένιωθε μοναξιά και ήταν σωματικά καταβεβλημένη, αλλά, όπως αποκάλυψε αργότερα τόσο στον Άντριου Μόρτον όσο και στη συνέντευξή της στο Panorama το 1995, υπέφερε από επεισόδια βουλιμίας. Παράλληλα, η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε αρχίσει να γίνεται, όπως είπε η ίδια, «εμμονική με την Καμίλα».

«Τα βράδια ονειρευόμουν συνεχώς την Καμίλα», εκμυστηρεύτηκε αργότερα στον Μόρτον.

Τελικά ο γάμος άντεξε δέκα χρόνια. Νταϊάνα και Κάρολος χώρισαν και επίσημα το 1992, με το διαζύγιο να βγαίνει τέσσερα χρόνια αργότερα. Το 1997, η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της και ο Κάρολος παντρεύτηκε το 2005 την Καμίλα.