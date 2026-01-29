Η ενέσιμη θεραπεία προσώπου που μας ανανεώνει χωρίς να φαίνεται!

Όταν οι γυναίκες ρωτούν ποια θεραπεία αξίζει να δοκιμάσουμε, η απάντηση είναι μια! Εμείς ρωτήσαμε την Ματίνα Παπαπαναγιώτου, Δερματολόγο και μας αποκάλυψε την ιδανική!

Στην εποχή που ζούμε όλες ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε: Μια ανανέωση προσώπου που να κάνει τη διαφορά χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε επέμβει. Να δείχνουμε πιο ξεκούραστες, ανανεωμένες και με όσο λιγότερο εμφανή σημάδια γήρανσης. Το Ellansé® είναι ακριβώς αυτή η επιλογή! Είναι μια στρατηγική θεραπεία αναγέννησης που το αποτέλεσμά της είναι εμφανές, αλλά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Απλώς ανανεώνει μοναδικά καθώς δεν προσθέτει όγκο στα σημεία, αλλά ενεργοποιεί το δέρμα να παράγει το δικό του κολλαγόνο, βελτιώνοντας την ποιότητά του από μέσα προς τα έξω. Έτσι, αντί να γεμίζει όπως ένα υαλουρονικό, αλλά κινητοποιεί τους απαραίτητους μηχανισμούς νεότητας που με τα χρόνια έχουν χάσει τη δύναμή τους και βοηθάει το δέρμα μας να συνεχίζει να εργάζεται σκληρά προς όφελός του!

Ellansé®, ενέσιμο αλλά όχι ένα κλασικό filler

Ενώ τα fillers είναι εξαιρετικά εργαλεία που εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς ανανέωσης με άμεσο και συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το Ellansé® είναι κάτι μοναδικά διαφορετικό που στόχο έχει να προσφέρει μιαμακροπρόθεσμη ποιότητα δέρματος, να επαναφέρει τη σφριγηλότητα και να προωθήσει τη φυσική εξέλιξη του προσώπου. Είναι το κάτι παραπάνω, ένα βήμα πιο πέρα, κάτι εξελιγμένο παρά τα πολλά χρόνια παρουσίας του στα ιατρεία. Κάνει αυτό που πολλές γυναίκες θέλουν να αποφύγουν και που συχνά τις καθιστά διστακτικές απέναντι σε οποιαδήποτε ενέσιμη θεραπεία. Εδώ, το υλικό δεν “κάθεται” στο πρόσωπο, δεν φαίνεται, δεν δημιουργεί διαφορές στην όψη και στην έκφρασή μας, απλώς δουλεύει με τον οργανισμό μας και μας βοηθάει να ανανεωθούμε με φυσικό τρόπο.



Άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα!

Εφόσον ο βασικός στόχος του Ellansé® είναι να διεγείρει το κολλαγόνο, αντιλαμβανόμαστε ότι η αποστολή του δεν είμαι «μια και έξω». Δουλεύει καθημερινά και έχει μεγάλη διάρκεια. Δεν μιλάμε για κάτι προσωρινό, αλλά για βελτίωση που χτίζεται και διατηρείται στον χρόνο, με φυσικό και σταθερό τρόπο.

Άρα, πέρα από μια θεραπεία που τη θέλουμε γιατί μας ανανεώνει χωρίς καμία αλλοίωση, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε απόδειξη παρέμβασης, την θέλουμε και γιατί μας ανανεώνει φυσικά και με πολύ μεγάλη διάρκεια! Αυτό την καθιστά μια θεραπεία που αφορά πολύ κόσμο, ακόμη και τις πιο διστακτικές ή όσες δεν έχουν ποτέ κάνει κάποια θεραπεία στην επιδερμίδα τους, αρκεί φυσικά να γίνεται από πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο γιατρό με τα σωστά και επίσης πιστοποιημένα υλικά.Το Seal of Excellence της Dermaceuticals λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, παρουσιάζοντας πιστοποιημένα ιατρεία και βοηθώντας το κοινό να ενημερωθεί και να επιλέξει με ασφάλεια.»

Μάθετε περισσότερα για το Ellansé® στο παρακάτω video όπου η δερματολόγος Ματίνα Παπαπαναγιώτου & Certified trainer Ellansé® (Πιστοποιημένη εκαπαιδεύτρια) μας εξηγεί γιατί είναι η θεραπεία που επιλέγει όταν κάποιος ασθενής τη ρωτάει τι πρέπει να κάνουν για να μην φαίνεται, αλλά να αξίζει!







ή ....πώς μπορεί να ανανεωθεί χωρίς να φαίνεται, αλλά με αποτέλεσμα που να αξίζει!»

