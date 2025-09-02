H Ρόμπιν Ράιτ νιώθει απελευθερωμένη, μετά τη μετακόμιση στην Αγγλία: “Η Αμερική είναι τσίρκο”

Νέα χώρα, νέα ζωή, νέα καθημερινότητα για τη Ρόμπιν Ράιτ.

Η Ρόμπιν Ράιτ μπορεί να είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας, αφοσιωμένη μητέρα, καλή σύντροφος, ωστόσο, αν για κάτι πρέπει να είναι υπερήφανη για τον εαυτό της, είναι η αποφασιστικότητά της. Στα 59 χρόνια της, η ηθοποιός πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της, που δεν ήταν άλλο από το να εγκαταλείψει την Αμερική και να μετακομίσει στην Αγγλία. Η Ρόμπιν Ράιτ ήθελε να δώσει στον εαυτό της την ευκαιρία να βιώσει μια πιο ποιοτική και ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από την ένταση και τη βαβούρα της πόλης. Και το κατάφερε.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Sunday Times», η Ρόμπιν Ράιτ μίλησε γι’ αυτή τη ριζική αλλαγή που τόλμησε να κάνει, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της και αρχιτέκτονα, Χένρι Σμιθ. Οι δυο τους νοίκιασαν ένα σπίτι σε μια παραθαλάσσια περιοχή της Αγγλίας, απολαμβάνοντας τη ζωή δίπλα στο κύμα. «Είναι απελευθερωτικό το να τα έχεις καταφέρει», παραδέχτηκε, ρίχνοντας μια ματιά στην πορεία της μέχρι σήμερα.

Η Ρόμπιν Ράιτ είναι πλέον κάτοικος Αγγλίας

Η πρωταγωνίστρια του «House of Cards» μπορεί να γεννήθηκε στο Τέξας και να μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, όμως αυτή η ζωή στη μεγαλούπολη ποτέ δεν της ταίριαξε. Παρατηρώντας το lifestyle των Αμερικανών, η Ρόμπιν Ράιτ ήταν πεπεισμένη πως δεν επιθυμεί να ζει κατά αυτόν τον τρόπο και έλαβε την απόφαση να εγκαταλείψει τη χώρα της, δίχως φόβο, αλλά με ενθουσιασμό και γενναιότητα.

«Η Αμερική είναι ένα τσίρκο. Μου αρέσει πολύ που βρίσκομαι στην Αγγλία. Νιώθεις ελευθερία εδώ. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί και ζουν τη ζωή τους. Δεν είναι συνεχώς μέσα στο αυτοκίνητό τους, κολλημένοι στην κίνηση, πανικόβλητοι, παίρνοντας τηλέφωνα και τρώγοντας σάντουιτς. Έτσι είναι το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικής. Βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα. Εγώ λατρεύω την ησυχία», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, εξηγώντας τους λόγους που έκαναν την απόφαση της μετακόμισης εύκολη.

Παράλληλα, η Ρόμπιν Ράιτ αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία με τον σύντροφό της, Χένρι Σμιθ, η οποία έγινε μέσα σε μια παμπ, όταν εκείνη ζήτησε να ταΐσει τον σκύλο του. «Είναι τόσο χαλαρωτικό να με βλέπουν και να με αγαπούν γι’ αυτό που είμαι», σημείωσε. Η ηθοποιός είναι μητέρα δύο παιδιών που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Σον Πεν (1996-2010), της 34χρονης Ντίλαν και του 32χρονου Χόπερ.

