Συγκινημένος ο Ντουέιν Τζόνσον, μετά την πρεμιέρα του “The Smashing Machine” στη Βενετία - Το κοινό χειροκρούσε επί 15 λεπτά

Η θερμή υποδοχή που επιφύλασσε το κοινό στον Ντουέιν Τζόνσον και τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας “The Smashing Machine”, μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, έφερε δάκρυα στα μάτια του.

Την τελευταία εβδομάδα, τα βλέμματα του κινηματογραφικού κόσμου και των σινεφίλ είναι στραμμένα στη Βενετία, αφού λαμβάνει χώρα το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Την 1η ημέρα του Σεπτέμβρη, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας «The Smashing Machine», η οποία φέρει στη σκηνοθετική υπογραφή του Μπένι Σαφντί, ενώ πρωταγωνιστούν ο Ντουέιν Τζόνσον και η Έμιλι Μπλαντ. Οι παρευρισκόμενοι περίμεναν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά την ταινία και, όπως αποδείχθηκε, ανταποκρίθηκε 100% στις προσδοκίες τους.

Μετά την ολοκλήρωση του «The Smashing Machine» το κοινό χειροκροτούσε όρθιο για 15 λεπτά, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για την ταινία. Η θερμή υποδοχή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος συγκινήθηκε τόσο που άρχισε να κλαίει. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ποιος δεν θα χαιρόταν στη θέση του; Χιλιάδες κόσμου επιβράβευσαν με τον πιο έμπρακτο τρόπο τη σκληρή προσπάθεια που τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς κατέβαλαν, για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα.

Όπως υπογραμμίζει το Variety, αυτή η θερμή υποδοχή του κοινού, ίσως να αποτελεί ένα προμήνυμα της πορείας που θα ακολουθήσει η ταινία, φτάνοντας μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ. Το προσωπικό στοίχημα του Ντουέιν Τζόνσον να «ξεφύγει» από τους ήρωες δράσης και να υποδυθεί έναν δραματικό ρόλο, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες προκλήσεις, φαίνεται πως τον δικαίωσε. Και το 15λεπτο χειροκρότημα του κόσμου ήταν μια επιβεβαίωση ότι τα κατάφερε.

Η ταινία «The Smashing Machine» μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή των ΜΜΑ, Μαρκ Κερ, με τον Ντουέιν Τζόνσον να αναλαμβάνει τον ομώνυμο ρόλο και την Έμιλι Μπλαντ να υποδύεται τη σύζυγό του. «Είναι η πρώτη μου φορά στη Βενετία», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, μπάινοντας στην αίθουσα για τη συνέντευξη τύπου και αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα σίγουρα θα του μείνει αξέχαστη.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις αρχές Οκτωβρίου και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Άραγε θα φτάσει μέχρι την τελετή των Όσκαρ;