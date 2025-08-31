Βενετία: Η ταινία που έλαβε 13λεπτο χειροκρότημα - Ο Τζέικομπ Ελόρντι τρομερά συγκινημένος

Ο Όσκαρ Ισαάκ και ο Τζέικομπ Ελόρντι δάκρυσαν στη Βενετία, καθώς ο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποθεώθηκε με παρατεταμένο standing ovation.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έγραψε το Σάββατο το βράδυ η πρεμιέρα του «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Η γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας απέσπασε ένα παραληρηματικό 13λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής στη Βενετία, κάνοντας τον Όσκαρ Ισαάκ και τον Τζέικομπ Ελόρντι να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Ο Ισαάκ, που υποδύεται τον γιατρό Βίκτορ Φρανκενστάιν, και ο Ελόρντι, που δίνει ζωή στο τέρας του, αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι μπροστά στο κοινό, ενώ ο ντελ Τόρο χαιρέτησε το ακροατήριο με χαμόγελο και μοιράστηκε θερμές αγκαλιές με τους πρωταγωνιστές του. Μια τρυφερή στιγμή ήρθε όταν ο Ισαάκ φίλησε τον Ελόρντι στο μάγουλο, με τον νεαρό ηθοποιό να γέρνει το κεφάλι του στον ώμο του συναδέλφου του.

Η νέα εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Mary Shelley (1818) είναι μια φιλόδοξη παραγωγή 149 λεπτών, με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων δολαρίων από το Netflix. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του επιστήμονα που καταφέρνει να φέρει στη ζωή ένα τερατώδες πλάσμα, οδηγώντας τελικά και τους δύο στην καταστροφή.

Το καστ, πέρα από τον Ισαάκ και τον Ελόρντι, περιλαμβάνει τη Μία Γκοθ στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα, ερωμένης του Φρανκενστάιν, τον Κρίστοφ Βαλτς ως έμπορο όπλων Χάρλαντερ και τον Φέλιξ Κάμερερ στον ρόλο του Γουίλιαμ, του μικρότερου αδελφού του γιατρού. Στο κόκκινο χαλί περπάτησαν επίσης μεγάλα ονόματα όπως οι Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Τζέσικα Γουίλιαμς, Τζέσι Γουίλιαμς και Σοφία Κάρσον.

getty images

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Variety ότι χρειάστηκε να περάσει έως και δέκα ώρες καθημερινά στην καρέκλα του μακιγιάζ, ώστε να μεταμορφωθεί σε ένα αγνώριστο πλάσμα με μπαλωμένο δέρμα και έντονα σωματικά χαρακτηριστικά. «Υπάρχουν τόσα πολλά στρώματα στο κοστούμι. Στην αρχή το τέρας είναι γυμνό, ανοιχτό, σχεδόν παιδικό. Στη συνέχεια, καθώς γνωρίζει τον πόνο, καμπουριάζει και απομονώνεται», δήλωσε ο ηθοποιός.

Για τον ντελ Τόρο, το «Frankenstein» αποτελεί ένα όνειρο ζωής που επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Ο Μεξικανός δημιουργός είχε επιστρέψει τελευταία φορά στη Βενετία το 2017 με τη «Μορφή του Νερού», που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα και στη συνέχεια τέσσερα Όσκαρ, ανάμεσά τους και της καλύτερης ταινίας. Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου, παρακολουθεί την ιστορία του πλάσματος «από παιδί» και χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της ταινίας «σαν επιλόχειο κατάθλιψη».

Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσει πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου, με πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει σημαντικά βραβεία στη φετινή σεζόν.