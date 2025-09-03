Ντέμι Μουρ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις: “Δεν πρέπει να περιμένεις να είναι όπως ήταν ή όπως θα ήθελες να είναι”

Η Ντέμι Μουρ βρίσκεται αθόρυβα στο πλευρό του πρώην συζύγου της Μπρους Γουίλις - όλα αυτά τα χρόνια, μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια.

Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις υπήρξαν παντρεμένοι για 13 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες. Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους το 2000, οι δύο ηθοποιοί δεν έπαψαν να είναι οικογένεια. Και σήμερα, που ο Μπρους Γουίλις δίνει μια σοβαρή μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια, η Ντέμι Μουρ βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του. Τόσο εκείνη όσο και η νυν σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ, είναι ενωμένες, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπως μπορούν τον άνθρωπό τους, που ταλαιπωρείται από τα συμπτώματα της ασθένειας.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε η Έμα Χέμινγκ στην Όπρα Γουίνφρεϊ με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της, «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την ηχογραφημένη συνομιλία που είχε η παρουσιάστρια νωρίτερα με την Ντέμι Μουρ. Η ηθοποιός ρωτήθηκε για την πορεία του Μπρους Γουίλις και τα συναισθήματα που της προξενεί η εικόνα του ανθρώπου σου, που δεν είναι όπως ήταν.

Η Ντέμι Μουρ μιλά για τον τρόπο που διαχειρίζεται το πρόβλημα υγείας του Μπρους Γουίλις

«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και συγκροτημένος να μεταβαίνει σε άλλα κομμάτια του εαυτού του», είπε με ειλικρίνεια η Ντέμι Μουρ, τονίζοντας, όμως, τη σημαντικότητα του να αποδέχεσαι την υπάρχουσα κατάσταση και να προσπαθείς να διαχειριστείς τα δεδομένα - ακόμα κι αν αυτά σε ξεπερνούν. «Η δική μου οπτική είναι ότι πρέπει να συναντάς τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται. Να μην περιμένεις να είναι όπως ήταν ή όπως θα ήθελες να είναι», σημείωσε.

Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτός ο τρόπος προσέγγισης σε φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα, πιο κοντά στα συναισθήματα: «Όταν το κάνεις αυτό, βρίσκεις μια απίστευτη γλυκύτητα, κάτι απαλό, τρυφερό και γεμάτο αγάπη. Ίσως υπάρχει περισσότερη παιχνιδιάρικη διάθεση, πιο παιδική σε έναν βαθμό, επειδή χρειάζονται πολύ περισσότερη φροντίδα».

Ακόμα, επισήμανε πόσο ωφέλιμο είναι για τα άτομα που περιβάλλουν έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας, να εστιάζουν στο παρόν, αποφεύγοντας τα «γιατί» και τα «αν». Το παρόν είναι το μόνο που θα σου χαρίσει στιγμές με τον άνθρωπό σου. «Αν σκέφτεσαι πού θα καταλήξει η κατάσταση, αποκτάς μόνο άγχος. Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και στο τι έχεις χάσει, δημιουργούνται άγχος και θλίψη. Όταν μένεις στο παρόν, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά. Υπάρχει ακόμα πολύς από εκείνον. Και μπορεί να μην είναι πάντα λεκτικό, αλλά είναι όμορφο, δεδομένων των συνθηκών», δήλωσε.

