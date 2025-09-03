Γιατί τα Όσκαρ απαγόρευσαν την παρουσία του Ρίτσαρντ Γκιρ για 20 χρόνια;

Το περιστατικό που συνέβη το 1993, στην 65η τελετή των βραβείων

Έχουν περάσει σχεδόν εκατό χρόνια από την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ και όμως, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει 20 χρόνια αργότερα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο λόγος για να αποκλειστεί κάποιος από τα Όσκαρ είναι σοβαρός - όπως ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, που κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Ή όπως αυτός του Γουίλ Σμιθ, που χαστούκισε τον παρουσιαστή Κρις Ροκ και στη συνέχεια επέστρεψε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Γι’ αυτή την πράξη, του επιβλήθηκε 10ετής αποκλεισμός.

Σε αντίθεση με τον Ρίτσαρντ Γκιρ που τιμωρήθηκε με επιπλέον δέκα χρόνια, επειδή εξέφρασε τις πολιτικές του απόψεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, το 1993, κατά την 65η τελετή των Όσκαρ, ο σταρ των Pretty Woman και An Officer and a Gentleman παρουσίαζε το βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, όταν αποφάσισε να παρεκκλίνει από το σενάριο και να αναφερθεί στην «τρομακτική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα». Η παρέμβασή του δεν έγινε δεκτή με θετικό τρόπο από τους υπεύθυνους της τηλεοπτικής παραγωγής.

Όταν ηρέμησαν τα πνεύματα, ο παραγωγός Γκιλ Κέιτς, προχώρησε σε μία δημόσια δήλωση, κατακρίνοντας τους παρουσιαστές που χρησιμοποιούν τον τηλεοπτικό χρόνο για προσωπικές τοποθετήσεις. «Το να καλείς κάποιον να απονείμει ένα βραβείο και αυτός να εκμεταλλεύεται τον χρόνο για να προβάλλει προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις είναι όχι μόνο εξοργιστικό, αλλά και κακόγουστο και ανέντιμο», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ δεν ήταν ο μόνος, όμως, που παρέκκλινε εκείνη τη βραδιά. Ο Τιμ Ρόμπινς και η Σούζαν Σαράντον χρησιμοποίησαν επίσης τον χρόνο τους στη σκηνή για να καταγγείλουν τη μεταχείριση των Αϊτινών υπηκόων που είχαν τεθεί σε καραντίνα στην Κούβα λόγω HIV. Η παρέμβασή τους απομάκρυνε την προσοχή από το βραβείο Καλύτερου Μοντάζ, αλλά ήταν ο Γκιρ αυτός που ενόχλησε περισσότερο.

Αργότερα, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Γκιρ, ο Κέιτς δεν έκρυψε την ενόχλησή του: «Νοιάζεται κανείς για τα σχόλια του Ρίτσαρντ Γκιρ για την Κίνα; Είναι αλαζονικό», δήλωσε, προσθέτοντας στην ουσία ότι ο ηθοποιός είχε ξεπεράσει τα όρια.

Παρόλο που ήταν ο μοναδικός από τους πέντε βασικούς πρωταγωνιστές του Chicago που δεν προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ επετράπη να παραστεί στην τελετή του 2003, όταν η ταινία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Παρ’ όλα αυτά, πέρασε ακόμη μία δεκαετία μέχρι την επόμενη επίσημη επιστροφή του στη σκηνή των Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Far out magazine