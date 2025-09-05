Ρέγκαν Ρέβορντ: Η ηθοποιός του “Young Sheldon” έκανε coming out ως non-binary

Η 17χρονη ηθοποιός, Ρέγκαν Ρέβορντ, μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική ταυτότητά της, θέλοντας να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλους τους έφηβους εκεί έξω.

Η Ρέγκαν Ρέβορντ, την οποία το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από την sitcom σειρά του Netflix, «Young Sheldon» έκανε coming out, αυτοπροσδιορίζοντας τον εαυτό της ως non binary. Η 17χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιλογή της - ακολουθώντας το υπέροχο παράδειγμα των ανθρώπων που προηγήθηκαν - στοχεύοντας έτσι να βοηθήσει με τα λόγια της όσους το έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο της ζωής τους.

Σε συνέντευξή της στο «Entertainment Weekly», η Ρέγκαν Ρέβορντ ξεκίνησε τη δήλωσή της, λέγοντας: «Είναι τόσο ωραίο, γιατί μεγαλώνοντας, κάθε φορά που έβλεπα κάποιον celebrity ή οποιονδήποτε άλλον να μοιράζεται ανοιχτά πως είναι non-binary ή queer, σκεφτόμουν “Θεέ μου, τι ωραίο να βλέπω τον εαυτό σου μέσα από εκείνους”». Πλέον, η ηθοποιός βρίσκεται στη θέση του ανθρώπου που κατέχει δημόσιο βήμα, αλλά και τη δύναμη να επηρεάσει μια μερίδα ανθρώπων που, ίσως, να τη χρειάζεται.

Getty Images

«Είναι τόσο τρελό να έχω αυτή την εμπειρία και τώρα να είμαι εγώ αυτό το άτομο. Μπορεί κάπου να υπάρχει ένα παιδί που να λέει “Θεέ μου, βλέπω τον εαυτό μου μέσα από εκείνη”», εξομολογήθηκε. Η Ρέγκαν Ρέβορντ έχει υπάρξει ακριβώς σε αυτή τη θέση μικρότερη, συνεπώς γνωρίζει καλά όλα όσα μπορεί να νιώθει ένα non-binary ή queer άτομο σε μια κοινωνία που πρώτα επικρίνει και μετά ακούει. «Είναι τρελό, γιατί υπήρξα στη θέση αυτού του παιδιού κάποια στιγμή στη ζωή μου», σημείωσε.

Το νεαρό της ηλικίας της σίγουρα δεν συνάδει με την ωριμότητα και την υπευθυνότητά της. Πέρα από ταλαντούχα ηθοποιός, είναι και συγγραφέας και, πρόσφατα (2/9), κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο της - μια ιστορία αγάπης που ζει ένα queer άτομο. Μιλώντας στο People, για την απόφασή της να εκδώσει ένα βιβλίο, η 17χρονη είπε: «Πολλοί άνθρωποι θα σε αμφισβητήσουν λόγω της ηλικίας σου και άλλοι δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Είχα τόσο αγάπη και τόσο πάθος γι’ αυτή την ιστορία που θεώρησα σωστό να την μοιραστώ».

