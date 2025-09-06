Η Ντέμι Λοβάτο έπαθε… Μπιάνκα Σενσόρι - Ο χορός φορώντας διχτυωτό καλσόν αντί για παντελόνι

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους followers της στο Instagram με το αποκαλυπτικό της look

Η Ντέμι Λοβάτο ξέρει πώς να προκαλεί και το απέδειξε ξανά με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram. Η 33χρονη τραγουδίστρια, που πρόσφατα παντρεύτηκε, εμφανίστηκε με ένα άκρως αποκαλυπτικό outfit, θυμίζοντας σε πολλούς followers το ιδιαίτερο και εκκεντρικό στυλ της Μπιάνκα Σενσόρι, συζύγου του Κάνιε Γουέστ.

Με διχτυωτό καλσόν αντί για παντελόνι, μαύρο λαμπερό εσώρουχο και δερμάτινο τιρκουάζ σουτιέν, η Λοβάτο χόρεψε και πόζαρε για την κάμερα, τραβώντας όλα τα βλέμματα. Το look ολοκληρώθηκε με μια mesh λεπτομέρεια που τόνιζε ακόμη περισσότερο το σέξι αποτέλεσμα.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Φυσικά, τα σχόλια κάτω από το post έπεσαν βροχή, με αρκετούς να τη συγκρίνουν αμέσως με τη Μπιάνκα Σενσόρι, που έχει γίνει viral για τις τολμηρές εμφανίσεις της χωρίς… παντελόνι. Άλλοι πάλι έκαναν λόγο για μια «νέα, πιο ελεύθερη» πλευρά της Λοβάτο, η οποία δείχνει πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό της.

Σύνδεση με τη νέα μουσική της

Δεν είναι τυχαίο πως η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου single της, “Here All Night”, με την ίδια να γράφει στη λεζάντα: «Ακόμα εδώ 😉». Το teaser ακολουθεί το προηγούμενο τραγούδι της, “Fast”, που μπήκε κατευθείαν στο Billboard Top 10 τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη επιστροφή της στη μουσική σκηνή.

Το comeback που συζητιέται

Η Ντέμι Λοβάτο φαίνεται να ποντάρει σε μια πιο προκλητική και απελευθερωμένη εικόνα, την ώρα που ετοιμάζεται για την πλήρη επιστροφή της στην pop/dance σκηνή. Αν και η σύγκριση με τη Μπιάνκα Σενσόρι μπορεί να ξεκίνησε ως χιουμοριστικό σχόλιο, τελικά λειτούργησε υπέρ της, αφού εκτόξευσε τη συζήτηση γύρω από το όνομά της.

Όπως όλα δείχνουν, η νέα εποχή της Ντέμι Λοβάτο θα είναι πιο σέξι, πιο δυναμική και πιο απρόβλεπτη από ποτέ!