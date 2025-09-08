MTV VMAs 2025: Θριάμβευσαν Lady Gaga, Αριάνα Γκράντε και Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Η λίστα με όλους τους νικητές
8 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να ξεκινήσει όπως αρμόζει, αν δεν διεξαχθούν και προφανώς σχολιάσουμε, συγκινηθούμε, εμπνευστούμε από τα MTV Video Music Awards. Φέτος, τα βραβεία MTV VMA πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (7/9) στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη, με αστέρια της παγκόσμιας μουσικής να συγκεντρώνονται ακόμα μία φορά για να «γιορτάσουν» τη μουσική και τα επιτεύγματά τους.
Η Doja Cat άνοιξε το show με μια αναφορά στο παλιό MTV, εμφανιζόμενη σε μια μεγάλη οθόνη ντυμένη ως Max Headroom, ως ένας φανταστικός χαρακτήρας της δεκαετίας του 1980 που χαρακτηρίστηκε ως «ο πρώτος παρουσιαστής στον κόσμο που δημιουργήθηκε από υπολογιστή». Στη συνέχεια, την ακούσαμε να ερμηνεύει το single της, «Jealous Type». Αλλά εμείς εδώ θα μιλήσουμε για τις ξεχωριστές νικήτριες της βραδιάς, για τις γυναίκες που έλαμψαν: Lady Gaga, Αριάνα Γκράντε, Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ROSÉ, BLACKPINK και πολλές άλλες.
Η Lady Gaga ήταν η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς (12 υποψηφιότητες) και κέρδισε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην UBS Arena του Λονγκ Άιλαντ. Η ερμηνεύτρια του Disease αφιέρωσε το βραβείο στο κοινό, λέγοντας. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι σημαίνει αυτό για μένα». «Ελπίζω καθώς πλοηγείστε στο χάος της καθημερινής ζωής, να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας τη σημασία της τέχνης στη ζωή σας, ότι μπορείτε να βασίζεστε στον εαυτό σας και στις απλές σας δεξιότητες για να παραμείνετε ολοκληρωμένοι». Συνολικά, η Lady Gaga κέρδισε 4 βραβεία. Αργότερα, μέρος της συναυλίας της στο Madison Square Garden, μεταδόθηκε ταυτόχρονα στα βραβεία VMA.
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με τη σειρά της, κέρδισε το βραβείο «Άλμπουμ της χρονιάς» για το Short n' Sweet και την καλύτερη pop καλλιτέχνιδα, ενώ η Αριάνα Γκράντε κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου pop βίντεο» και το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, «Βίντεο της χρονιάς», για το τραγούδι της Brighter Days Ahead, το οποίο παρέλαβε μαζί με τον σκηνοθέτη Christian Breslauer. «Αυτό το project αφορά στη σκληρή δουλειά που απαιτείται για να θεραπεύσουμε όλα τα διαφορετικά είδη τραυμάτων, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας όταν ήμασταν νέοι και να δημιουργήσουμε ασφάλεια στη ζωή μας, κάτι που είναι μια δια βίου διαδικασία και μια καθημερινή άσκηση», δήλωσε η ίδια, παραλαμβάνοντας το βραβείο. «Αν βρίσκεστε σε αυτό το ταξίδι, συνεχίστε, γιατί σας υπόσχομαι ότι σας περιμένουν καλύτερες μέρες».
Όπως είναι πλέον συνηθισμένο, τα MTV Video Music Awards έδειξαν την τάση προς την παγκοσμιοποίηση και τους συνδυασμούς ειδών στην pop μουσική – ο Κολομβιανός super star, J Balvin και ο Γάλλος παραγωγός DJ Snake συνεργάστηκαν για το κομμάτι τους Noventa, το γυναικείο συγκρότημα Katseye, με μέλη από τις Φιλιππίνες, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία της χρονιάς για το Push, και οι Post Malone και Jelly Roll, χαμογελώντας από την περιοδεία τους στο Μόναχο, εκπροσώπησαν την συνεχιζόμενη «κάντρι-ποίηση» της pop με το Losers.
Αναλυτικά οι νικητές των MTV VMAs 2025
Βίντεο της Χρονιάς (Video of the Year)
- Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Billie Eilish, “Birds of a Feather”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
The Weeknd, Playboi Carti, “Timeless”
Καλλιτέχνης της Χρονιάς (Artist of the Year)
- Bad Bunny
Beyonce
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
Τραγούδι της Χρονιάς (Song of the Year)
- Alex Warren, “Ordinary”
Billie Eilish, “Birds of a Feather”
Doechii, “Anxiety”
Ed Sheeran, “Sapphire”
Gracie Abrams, “I Love You, I’m Sorry”
Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile”
Lorde, “What Was That”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Tate McRae, “Sports Car”
The Weeknd, Playboi Carti, “Timeless”
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Best New Artist)
- Alex Warren
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
Sombr
The Marias
Καλύτερος Pop Καλλιτέχνης (Best Pop Artist)
- Ariana Grande
Charli xcx
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
MTV Push Ερμηνεία της Χρονιάς (MTV Push Performance of the Year)
- August 2024: Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”
September 2024: Ayra Starr, “Last Heartbreak Song”
October 2024: Mark Ambor, “Belong Together”
November 2024: Lay Bankz, “Graveyard”
December 2024: Dasha, “Bye Bye Bye”
January 2025: KATSEYE, “Touch”
February 2025: Jordan Adetunji, “Kehlani”
March 2025: Leon Thomas, “Yes It Is”
April 2025: Livingston, “Shadow”
May 2025: Damiano David, “Next Summer”
June 2025: Gigi Perez, “Sailor Song”
July 2025: Role Model, “Sally, When The Wine Runs Out”
Καλύτερη Συνεργασία (Best Collaboration)
- Bailey Zimmerman with Luke Combs, “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”
Kendrick Lamar & SZA – “luther”
- Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With a Smile"
- Post Malone ft. Blake Shelton, “Pour Me a Drink”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Selena Gomez, Benny Blanco, “Sunset Blvd”
Καλύτερο Pop (Best Pop)
- Alex Warren, “Ordinary”
Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran, “Sapphire”
Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
Καλύτερο Hip-Hop (Best Hip-Hop)
- Doechii, “Anxiety”
Drake, “Nokia”
Eminem ft. Jelly Roll, “Somebody Save Me”
GloRilla ft. Sexyy Red, “Whatchu Kno About Me”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
LL Cool J ft. Eminem, “Murdergram Deux”
Travis Scott, “4X4”
Καλύτερο R&B (Best R&B)
- Chris Brown, “Residuals”
Leon Thomas & Freddie Gibbs, “Mutt (Remix)”
Mariah Carey, “Type Dangerous”
Partynextdoor – “No Chill”
Summer Walker, “Heart Of A Woman”
SZA, “Drive”
The Weeknd, Playboi Carti, “Timeless”
Καλύτερο Εναλλακτικό (Best Alternative)
- Gigi Perez, “Sailor Song”
Imagine Dragons, “Wake Up”
Lola Young, “Messy”
mgk & Jelly Roll, “Lonely Road”
Sombr, “Back to Friends”
The Marias, “Back To Me”
Καλύτερο Rock (Best Rock)
- Coldplay, “All My Love”
Evanescence, “Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)”
Green Day, “One Eyed Bastard”
Lenny Kravitz, “Honey”
Linkin Park, “The Emptiness Machine”
Twenty One Pilots, “The Contract”
Καλύτερο Latin (Best Latin)
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
J Balvin, “Rio”
Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Peso Pluma, “La Patrulla”
Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Shakira, “Soltera“
Καλύτερο K-pop (Best K-pop)
- Aespa, “Whiplash”
Jennie, “Like Jennie”
Jimin, “Who”
Jisoo, “Earthquake”
Lisa ft. Doja Cat & Raye, “Born Again”
Stray Kids, “Chk Chk Boom”
Rose, “Toxic Till the End”
Καλύτερο Afrobeats (Best Afrobeats)
- Asake & Travis Scott, “Active”
Burna Boy ft. Travis Scott, “TaTaTa”
Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea, “Shake It To The Max (Fly) (Remix)”
Rema, “Baby (Is It a Crime)”
Tems ft. Asake, “Get It Right”
Tyla, “Push 2 Start”
Wizkid ft. Brent Faiyaz, “Piece Of My Heart”
Καλύτερο Country (Best Country)
- Chris Stapleton, “Think I’m In Love With You”
Cody Johnson with Carrie Underwood, “I’m Gonna Love You”
Jelly Roll, “Liar”
Lainey Wilson, “4x4xU”
Megan Moroney, “Am I Okay?”
Morgan Wallen, “Smile”
Καλύτερο Άλμπουμ (Best Album)
- Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos
Kendrick Lamar, GNX
Lady Gaga, Mayhem
Morgan Wallen, I’m the Problem
Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet
The Weeknd, Hurry Up Tomorrow
Καλύτερο Βίντεο Μεγάλης Διάρκειας (Best Longform Video)
- Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Bad Bunny – “Debi Tirar Mas Fotos (Short Film)”
Damiano David, “Funny Little Stories”
Mac Miller, “Balloonerism”
Miley Cyrus, “Something Beautiful”
The Weeknd, “Hurry Up Tomorrow”
Καλύτερο Γκρουπ (Best Group)
- aespa
All Time Low
Backstreet Boys
BLACKPINK
Coldplay
Evanescence
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Imagine Dragons
Jonas Brothers
KATSEYE
My Chemical Romance
SEVENTEEN
Stray Kids
The Marias
twenty one pilots
Τραγούδι του Καλοκαιριού (Song of the Summer)
- Addison Rae, “Headphones On”
Alex Warren, “Ordinary”
Benson Boone, “Mystical Magical”
BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman, “All The Way”
Chappell Roan, “The Subway”
Demi Lovato, “Fast”
Doja Cat, “Jealous Type”
HUNTRIX: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI, “Golden”
Jessie Murph, “Blue Strips”
Justin Bieber, “Daisies”
MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea, “Shake It to the Max (FLY) (Remix)”
Morgan Wallen ft. Tate McRae, “What I Want”
Ravyn Lenae ft. Rex Orange County, “Love Me Not”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
sombr, “12 to 12”
Tate McRae, “Just Keep Watching (From F1 The Movie)”
Βίντεο για Καλό Σκοπό (Video for Good)
- Burna Boy, “Higher”
Charli xcx – “Guess featuring Billie Eilish”
Doechii, “Anxiety”
Eminem ft. Jelly Roll, “Somebody Save Me”
Selena Gomez, Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”
Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan, “Sleepwalking”
Καλύτερη Σκηνοθεσία (Best Direction)
- Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Charli xcx, “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση (Best Art Direction)
- Charli xcx, “Guess featuring Billie Eilish”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Lorde, “Man of the Year”
Miley Cyrus, “End of the World”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Καλύτερη Φωτογραφία (Best Cinematography)
- Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Ed Sheeran, “Sapphire”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Miley Cyrus, “Easy Lover”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
Καλύτερο Μοντάζ (Best Editing)
- Charli xcx, “Guess featuring Billie Eilish”
Ed Sheeran, “Sapphire”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
Tate McRae, “Just Keep Watching (From F1: The Movie)”
Καλύτερη Χορογραφία (Best Choreography)
- Doechii, “Anxiety”
FKA Twigs, “Eusexua”
Kendrick Lamar, “Not Like Us”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Tyla – “Push 2 Start”
Zara Larsson, “Pretty Ugly”
Καλύτερα Οπτικά Εφέ (Best Visual Effects)
- Ariana Grande, “Brighter Days Ahead”
Lady Gaga, “Abracadabra”
Rose & Bruno Mars, “APT.”
Sabrina Carpenter, “Manchild”
Tate McRae, “Just Keep Watching (From F1: The Movie)”
The Weeknd, “Hurry Up Tomorrow
