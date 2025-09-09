Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψαν ποιες σειρές βλέπουν στο Netflix και δεν είναι και τόσο “πριγκιπικές”

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρακολουθούν Netflix, όπως σχεδόν όλοι μας, και πρόσφατα εκείνος γνωστοποίησε τις σειρές που έχουν “κολλήσει” και βλέπουν ανελλιπώς.

Αν θεωρούσες πως τα πριγκιπικά ζευγάρια δεν παρακολουθούν Netflix, κάνεις μεγάλο λάθος. Μπορεί να πιστεύεις ότι η καθημερινότητά τους είναι τελείως διαφορετική από τη δική σου - και εντάξει στα περισσότερα σημεία είναι - όμως υπάρχει και ένα κοινό: βλέπουν Netflix και, μάλιστα, οι προτιμήσεις τους ίσως να σε εκπλήξουν. Την αποκάλυψη έκανε ο πρίγκιπας Χάρι σε πρόσφατη εμφάνισή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωστοποιώντας τις σειρές που βρίσκονται στη λίστα με τις αγαπημένες τους με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του βραβεία WellChild στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας Χάρι είχε μια συνομιλία με τη 13χρονη Γκρέις Τουτ που βρίσκεται σε αμαξίδιο, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο - η οποία κέρδισε το βραβείο «Special Recognition». Η έφηβη ζήτησε από τον πρίγκιπα μερικές προτάσεις για σειρές/ταινίες στο Netflix και εκείνος δε δίστασε να αποκαλύψει τι παρακολουθούν εκείνος και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, τις χαλαρές ημέρες στο σπίτι τους στην Καλιφόρνια. Και όχι, δεν απάντησε το «The Crown».

Ο πρίγκιπας Χάρι μας ξάφνιασε με τις σειρές που βλέπει στο Netflix

Δεν είσαι έτοιμος γι’ αυτό που ακολουθεί. Πέρα από το πολιτικό θρίλερ Hostage, το οποίο έχει καθηλώσει το πριγκιπικό ζευγάρι, οι δυο τους παρακολουθούν φανατικά το επιτυχημένο reality γνωριμιών «Love is Blind». Ναι, ναι καλά διάβασες. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιλέγουν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, χαζεύοντας τα love stories και τα dates των συμμετεχόντων - όπως εκατομμύρια άλλοι συνδρομητές στον πλανήτη.

Μπορεί και οι ίδιοι να έχουν συνεργασία με τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming - η σειρά της Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται τώρα στη δεύτερη σεζόν - ωστόσο σίγουρα δεν παρακολουθούν τους εαυτούς τους. Πρόσφατα, μάλιστα, ανανέωσαν το συμβόλαιό τους, δίνοντας τα χέρια για μια πολυετή συνεργασία με το Netflix. Αν, λοιπόν, έχεις ξεμείνει από προτάσεις για σειρές, ίσως ο πρίγκιπας Χάρι να σε βοήθησε να βρεις τι θα ξεκινήσεις το Σαββατοκύριακο στο Netflix.