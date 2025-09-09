«Σκέφτομαι τόσες πολλές ήσυχες στιγμές που κανείς δεν βλέπει»

Κένταλ Τζένερ και Τζίτζι Χαντίντ. Τζίτζι Χαντίντ και Κένταλ Τζένερ. Δυο κορίτσια, μία δυνατή φιλία και η ίδια αγάπη για τα άλογα. Δύο κορίτσια που μεγάλωσαν στον χώρο του modeling και το μόνο που θέλουν είναι να ζουν «φυσιολογικές» ζωές. Oι KenGi πρωταγωνιστούν στο εξώφυλλο της Vogue για τον Οκτώβριο και αποκαλύπτουν προσωπικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη φιλία τους, για την ακρίβεια τον «αδελφικό δεσμό» τους.

Το ενδιαφέρον του κόσμου για την προσωπική ζωή της Τζίτζι και της Κένταλ μπορεί να είναι συντριπτικό, αλλά τις έχει φέρει πιο κοντά. «Σκέφτομαι τόσες πολλές ήσυχες στιγμές που κανείς δεν βλέπει», λέει η Τζίτζι Χαντίντ στην κοινή συνέντευξή τους. «Και τόσα πολλά που δεν μοιράζονται στο διαδίκτυο». Οι KenGi όταν δεν ασχολούνται με το modeling, θέλουν να ξεφεύγουν με διάφορους δημιουργικούς τρόπους. «Μου αρέσει να πηγαίνω στις ιππικές εκδηλώσεις ντυμένη όπως όλοι οι άλλοι, με το κράνος, τα γυαλιά ηλίου και τη στολή μου, και να αγωνίζομαι με ένα εντελώς διαφορετικό όνομα», λέει Κένταλ Τζένερ με τη σειρά της.

Στη συνέντευξή, οι δυο τους μιλούν ανοιχτά για τον δεσμό που τους συνόδευσε στα σκαμπανεβάσματα της καριέρας τους, στην άνοδο στη φήμη και στη ζωή. Η Τζίτζι μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από το 2020, όταν ήταν έγκυος και εμπιστεύτηκε σιωπηλά στην Κένταλ κατά τη διάρκεια ενός αγχωτικού κάστινγκ για τον οίκο Burberry. «Ήσουν ένας από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που ήξερε», είπε, εξηγώντας ότι η Κένταλ ήταν εκείνη στην οποία απευθυνόταν όταν ένιωθε ότι θα λιποθυμήσει και χρειαζόταν μια γρήγορη τόνωση.

«Η Κένι ήταν το μόνο άτομο που μπορούσα να κοιτάξω από την άλλη άκρη του δωματίου και να της πω απλώς, "Α, ναι, ένα αναψυκτικό." Και μου έφερε ένα μικρό κουτάκι Coca-Cola», συνεχίζει. «Νομίζω ότι η βάση της φιλίας μας είναι ότι σεβόμαστε τα ίδια πράγματα που βλέπουμε η μία στην άλλη όταν πηγαίνουμε στη δουλειά», εξηγεί στη συνέχεια η Τζίτζι Χαντίντ.

«Δεν είμαστε εκεί για να ζητάμε ειδική μεταχείριση. Πάντα δουλεύουμε σκληρά».

«Είμαστε περισσότερο αδελφές παρά φίλες», προσθέτει η Κένταλ. «Ήμουν η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου», θυμήθηκε για τις πρώτες μέρες της φιλίας τους. «Και όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί και να κάνουμε επιδείξεις, θυμάμαι εκείνες τις πρώτες σεζόν - δουλεύαμε μαζί όλον τον μήνα».

Δύο από τα κορυφαία supermodels της γενιάς μας, είναι απλώς δύο φίλες που θέλουν να περνούν καλά. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, δεν είδε η μία την άλλη για ένα χρόνο. Η Κένταλ δεν είναι ποτέ πραγματικά έγκυο την Τζίτζι. Αλλά ήταν σαν να την είχε δε. «Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πόσα πράγματα έχουμε κοινά και πόσο μας ηρεμεί το να έχουμε η μία την άλλη», υποστηρίζει η Τζίτζι.

