To naked dress της Μάργκοτ Ρόμπι από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025 του Armani Privé, μοιάζει με πραγματικό έργο τέχνης

Η Μάργκοτ Ρόμπι έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Λονδίνο για την προβολή της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» και το φόρεμά της δεν πέρασε απαρατήρητο

Η Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα τολμηρό naked dress από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025 του Armani Privé, το οποίο ήταν περίτεχνα διακοσμημένο κατά μήκος με κρύσταλλα, χάντρες και πούλιες, σαν πραγματικό έργο τέχνης.

Με τις λεπτεπίλεπτες τιράντες και τη maxi γραμμή του, το διαφανές από τούλι σε μπεζ χρώμα φόρεμα, επιλογή του στυλίστα της Andrew Mukamal, είχε ακόμη μια λεπτομέρεια η οποία ανέδειξε τη σιλουέτα της με τον καλύτερο τρόπο.

Ολόκληρη η πλάτη της ήταν ακάλυπτη με μονάχα μερικές λεπτεπίλεπτες, γεμάτες λαμπερές τιράντες, να χαρίζουν την απαραίτητη στήριξη, πέντε λεπτά λουράκια που κατέληγαν σε ένα λαμπερό μενταγιόν όλο διαμάντια. Όσο για το beauty look της έπιασε τα μαλλιά της σε ένα κομψό bun, φόρεσε διαμαντένια σκουλαρίκια και έκανε ένα απαλό μακιγιάζ.



Δες την εμφάνιση της Μάργκοτ Ρόμπι

Getty Images



Αξίζει να πούμε πως το «A Big Bold Beautiful Journey» αφηγείται την ιστορία της Σάρα, την οποία υποδύεται η μάργκοτ Ρόμπι, και του Ντέιβιντ (aka Κόλιν Φάρελ), οι οποίοι γνωρίζονται στον γάμο ενός κοινού φίλου και σύντομα παρασύρονται σε μια απόκοσμη περιπέτεια για να ξαναζήσουν τις στιγμές - ορόσημα του παρελθόντος που είχαν μαζί.

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ τον Ιούνιο για την ταινία και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Φοίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Χάμις Λινκλέιτερ, Λίλι Ρέιμπ, Μπίλι Μάγκνουσεν και Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ.