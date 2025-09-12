Τσάνινγκ Τέιτουμ & Ίνκα Γουίλιαμς έκαναν την πρώτη red carpet εμφάνισή τους μαζί με την 12χρονη κόρη του

Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ίνκα Γουίλιαμς μετρούν μερικούς μήνες κοινής πορείας.

Την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί έκαναν ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ίνκα Γουίλιαμς, μετά από μερικούς μήνες σχέσης. Ο 45χρονος ηθοποιός και το 26χρονο μοντέλο έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Demon Slayer: Infinity Castle» συνοδευόμενοι από την έφηβη κόρη του ηθοποιού, τη 12χρονη Έβερλι, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Τζίνα Ντιούαν.

Τσάνινγκ Τέιτουμ και Ίνκα Γουίλιαμς μπορεί να μην φωτογραφήθηκαν solo, ωστόσο πόζαραν μαζί με την κόρη του ηθοποιού και την υπόλοιπη παρέα, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Η 26χρονη επέλεξε γι’ αυτή την εμφάνισή της ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, το οποίο συνδύασε με σκουλαρίκια και λιτά μαλλιά. Από την άλλη, η 12χρονη φόρεσε μία μωβ maxi δημιουργία με βολάν, που αναδείκνυε τη ρομαντική διάθεσή της.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ σε επίσημη έξοδο με τη σύντροφό του, Ίνκα Γουίλιαμς, και την κόρη του, Έβερλι

Σε κάποιες φωτογραφίες, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ πόζαρε μόνο με την κόρη του, μη κρύβοντας τη χαρά του που βρισκόταν στο πλευρό του. Ο ηθοποιός δεν συνηθίζει τις δημόσιες εμφανίσεις με την κόρη του και αυτή σίγουρα ήταν μια ξεχωριστή στιγμή και για τους δύο.

Όσον αφορά στο ειδύλλιο του Τσάνινγκ Τέιτουμ με την Ίνκα Γουίλιαμς φημολογείται πως ξεκίνησε στις αρχές του 2025, όταν εθεάθησαν μαζί σε ένα πάρτι λίγο πριν από τα Όσκαρ στο Λος Άντζελες. Οι δυο τους πήραν χρόνο για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, απολαμβάνοντας τα ραντεβού και τις συναντήσεις τους. Τον περασμένο Μάρτιο, μία πηγή είχε δηλώσει στο People πως «τα πηγαίνουν καλά. Η Ίνκα τον κάνει ευτυχισμένο. Γνωρίστηκαν σε κοινή παρέα».

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε τον Απρίλιο, όταν η 26χρονη μοιράστηκε στα social media την πρώτη κοινή φωτογραφία τους με αφορμή τα γενέθλιά του. Όπως υποστηρίζουν άνθρωποι από το περιβάλλον του Τσάνινγκ Τέιτουμ, είναι πολύ χαρούμενος με αυτή τη σχέση και προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω το παρελθόν του.

Να θυμίσουμε πως τον Οκτώβριο του 2024, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς διέλυσαν τον αρραβώνα τους, τραβώντας διαφορετική πορεία, μετά από τρία χρόνια, γεγονός που εξέπληξε τους fans τους, αφού ο ένας αποκαλούσε τον άλλον «έρωτα της ζωής του». Αυτή τη στιγμή, και οι δύο βρίσκονται σε καινούργιες σχέσεις: εκείνος με την Ίνκα Γουίλιαμς και εκείνη με τον Χάρι Στάιλς.