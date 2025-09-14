Τσάρλι Κάουφμαν: «Το Χόλιγουντ ευθύνεται για τη θλιβερή κατάσταση του κόσμου»

Ο Τσάρλι Κάουφμαν μιλά στο Guardian για την καριέρα του, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την «Αιώνια Λιακάδα» και γιατί δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ».

Ο Τσάρλι Κάουφμαν, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης πίσω από μερικές από τις πιο πρωτότυπες και ανατρεπτικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, παραμένει σήμερα μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και αμφιλεγόμενες φωνές του αμερικανικού σινεμά. Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο δημιουργός του «Being John Malkovich», της «Αιώνιας Λιακάδας ενός Καθαρού Μυαλού» και του «Synecdoche, New York», μίλησε για την απογοήτευσή του με το Χόλιγουντ, τον φόβο του για την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και την προσωπική του αγωνία να παραμείνει ειλικρινής ως καλλιτέχνης.

«Δυσκολεύομαι πολύ. Δεν είμαι ένα άτομο που οι άνθρωποι θέλουν να εμπιστεύονται τα χρήματά τους. Είναι πολύ απογοητευτικό», παραδέχεται ο Κάουφμαν, ο οποίος πρόσφατα είδε την παραγωγή της νέας του ταινίας με τον Έντι Ρεντμέιν να σταματάει αιφνιδίως.

Παρά τις δυσκολίες, εξακολουθεί να δημιουργεί μικρού μήκους ταινίες όπως το «How to Shoot a Ghost», που ταξιδεύει σε φεστιβάλ. Στη μικρού μήκους ταινία, η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Κάουφμαν και γράφτηκε από την ποιήτρια Eva H.D., η πρωταγωνίστρια Jessie Buckley υποδύεται μια πρόσφατα αποθανόντα φωτογράφο που περιφέρεται στην Αθήνα με μπλε περούκα και φωτογραφική μηχανή Polaroid. Μαζί της είναι ένας queer μεταφραστής, επίσης πρόσφατα νεκρός. Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή από τη μεταθανάτια σκοπιά.«Νομίζω ότι είναι μια ελπιδοφόρα ταινία. Βλέπει τόσο την ομορφιά όσο και τον πόνο και δείχνει ότι δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα», σημειώνει.

Αναπόφευκτα η κουβέντα έφτασε και στην «Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού», την πιο γνωστή και βραβευμένη δουλειά του. Η ταινία του 2004, με πρωταγωνιστές τον Τζιμ Κάρεϊ και την Κέιτ Γουίνσλετ, θεωρείται σήμερα κλασική. «Όλοι έλεγαν: “Είναι ένας νέος τρόπος να αφηγηθείς μια ιστορία αγάπης”. Ήξεραν πώς να το πουλήσουν και αυτό ήταν συναρπαστικό γι’ αυτούς», θυμάται ο σκηνοθέτης.

Όσο για το γιατί δεν καταφεύγει σε πιο εμπορικές ταινίες ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση, ο Κάουφμαν είναι ξεκάθαρος:

«Δεν πρόκειται να βάζω σκουπίδια στον κόσμο. Αν αρχίσεις να προσπαθείς να καταλάβεις τι θέλουν οι άνθρωποι, κάνεις αυτό που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η μηχανή του Χόλιγουντ. Γι’ αυτό ξαναγυρίζουν τις ίδιες πέντε ταινίες κάθε 10 χρόνια».

Η ανησυχία του για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι έντονη: «Η ΑΙ δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει τίποτα καλλιτεχνικά. Μπορεί να μας ξεγελάσει, αλλά δεν έχει την εμπειρία του να είσαι ζωντανός. Δεν γνωρίζει την απώλεια, τη χαρά, την αγάπη και το πώς είναι να αντιμετωπίζεις τη θνητότητα».

Με τον δικό του στοχαστικό τρόπο, ο Κάουφμαν κλείνει με αυτοσαρκασμό: «Είμαι κι εγώ ένας κατεστραμμένος άνθρωπος! Αλλά προσπαθώ, καταλαβαίνεις; Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής».