Χάρι Στάιλς - Ζόι Κράβιτζ φαίνεται πως είναι το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ - Πόσο cute το θες; Ναι!

Οι δυο τους εθεάθησαν σε ρομαντικό ραντεβού και στο Λονδίνο και οι φήμες για σχέση φουντώνουν

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ φαίνεται πως είναι το νέο ζευγάρι που μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο σταρ εθεάθησαν σε ραντεβού στο κέντρο του Λονδίνου, με τη χημεία τους να μην αφήνει καμία αμφιβολία.

Ο 31χρονος τραγουδιστής και η 36χρονη ηθοποιός πέρασαν το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό μπιστρό στο Soho, όπου – όπως αναφέρουν μάρτυρες – αντάλλασσαν φιλιά και αγκαλιές «σαν ερωτευμένοι έφηβοι». Παρά τα αδιάκριτα βλέμματα, δεν έδειχναν να ενοχλούνται, απολαμβάνοντας τη στιγμή τους με απόλυτη φυσικότητα.

Λίγο νωρίτερα, η Ζόι Κράβιτζ είχε παραστεί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας Caught Stealing στην Leicester Square, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Χάρι για να συνεχίσουν τη βραδιά τους. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «ήταν ξεκάθαρα ραντεβού» και όλοι σχολίαζαν πόσο όμορφο ζευγάρι δείχνουν μαζί.

Δεν είναι όμως μόνο το Λονδίνο που τους έφερε πιο κοντά. Το Σαββατοκύριακο, οι δυο τους εντοπίστηκαν και στη Ρώμη, όπου απόλαυσαν χαλαρές στιγμές μαζί. Η Ζόι, που βρέθηκε πρόσφατα στο Παρίσι για την προώθηση της ταινίας της, φέρεται να ταξίδεψε στην Ιταλία για να τον συναντήσει. «Υπάρχει ξεκάθαρη χημεία ανάμεσά τους», σχολιάζουν όσοι τους γνωρίζουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας σχέσης που μόλις ξεκινά.

Ο Χάρι Στάιλς, μετά τον χωρισμό του από την Τέιλορ Ράσελ τον Μάιο του 2024, δείχνει έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή. Από την άλλη, η Ζόι Κράβιτζ – που πέρσι χώρισε από τον αρραβωνιαστικό της Τσάνινγκ Τέιτουμ – φαίνεται να βρίσκει ξανά τη χαρά της συντροφικότητας.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση, το σίγουρο είναι ότι αποτελούν ήδη ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και stylish ζευγάρια της χρονιάς.