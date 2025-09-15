Σοφία Βεργκάρα: Το απρόοπτο περιστατικό που την "έστειλε" στα επείγοντα, αντί για τα Emmys

Η Σοφία Βεργκάρα επρόκειτο να παραστεί στην τελετή των βραβείων Emmys, ωστόσο ένα απρόοπτο περιστατικό ανέτρεψε τα σχέδιά της.

Το βράδυ της Κυριακής (14/9) πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, με πλήθος λαμπερών προσώπων να διασχίζουν το κόκκινο χαλί. Ηθοποιοί, παρουσιαστές και συντελεστές έδωσαν το «παρών», με άλλους να παρακολουθούν απλώς την εκδήλωση κι άλλους να ανεβαίνουν στη σκηνή και να παραλαμβάνουν το βραβείο τους, βιώνοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας τους. Μία από τις απουσίες της βραδιάς ήταν αυτή της Σοφίας Βεργκάρα, η οποία - όπως ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της - είχε ένα απρόοπτο.

Η Σοφία Βεργκάρα πήγαινε στα Emmys, αλλά βρέθηκε στα επείγοντα

Η ηθοποιός είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί στα Emmy Awards, ωστόσο η ζωή είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Όπως γνωστοποίησε μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, μία αλλεργία την οδήγησε στα επείγοντα του νοσοκομείου, αντί για το κόκκινο χαλί της τελετής απονομής. Η Σοφία Βεργκάρα ήταν σχεδόν έτοιμη, όταν το μάτι της άρχισε να δακρύζει ακατάπαυστα και να την ενοχλεί. Η ίδια χρειάστηκε να λάβει τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς, χαρακτηρίζοντας την αλλεργία της ως «την πιο τρελή αλλεργία στα μάτια».

«Δεν τα κατάφερα στα Emmys, αλλά τα κατάφερα στα επείγοντα. Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω. Με έπιασε η πιο τρελή αλλεργία στα μάτια, λίγο πριν μπω στο αυτοκίνητο», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με το πρησμένο αριστερό μάτι της. Παράλληλα, μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο είναι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου, αλλά και ακόμα ένα ακόμα που ρίχνει πολύ νερό στο μάτι της απευθείας από τη βρύση.

Η Σοφία Βεργκάρα ήταν ένα από τα πρόσωπα που θα απένειμαν βραβείο Emmy στην 77η απονομή - όπως τουλάχιστον ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 9/9 - ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατάφερε να είναι παρούσα. Κεντρικός παρουσιαστής της βραδιάς ήταν ο Νέιτ Μπαργκάτζε, ενώ μεγάλοι νικητές στέφθηκαν οι σειρές «The Studio», «The Pitts», «Adolescence».

