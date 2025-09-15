Ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφανίστηκε με παλαιστινιακή καφίγια στα Emmys, καταδικάζοντας τις πράξεις του Ισραήλ: “Ελευθερία στην Παλαιστίνη”

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ εμφανίστηκε στα βραβεία Emmy με παλαιστινιακή καφίγια, στέλνοντας το πιο άμεσο και ηχηρό μήνυμα για ειρήνη.

Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy είναι πια γεγονός. Μία ημέρα μετά, οι απονομές, οι συγκινήσεις, οι δυνατές ομιλίες και οι ανατροπές, αποτελούν μερικά από τα θέματα που απασχολούν τα διεθνή lifestyle μέσα. Όπως σε κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση, η συζήτηση και η προβολή που ακολουθούν είναι ισάξια της τελετής. Και ο Χαβιέ Μπαρδέμ επιβεβαιώνει, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο Ισπανός ηθοποιός παρευρέθηκε στα Emmy Awards, φορώντας παλαιστινιακή καφίγια, θέλοντας να στείλει το πιο δυνατό μήνυμα σε όλο τον κόσμο: να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τοποθετήθηκε πολιτικά/κοινωνικά μέσα από τις δηλώσεις του στο κόκκινο χαλί των Emmys, καταδικάζοντας τις εχθροπραξίες και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Παράλληλα, ζήτησε τον αποκλεισμό του, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του κατά τον πληθυσμό της Παλαιστίνης ως γενοκτονία. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δε «μάσησε» τα λόγια του και εκμεταλλεύτηκε τη δημοφιλία, την προβολή και τη δύναμη της εκδήλωσης, προκειμένου να φτάσει η φωνή του από άκρη σε άκρη.

#Emmys nominee Javier Bardem voices his support to end the genocide in Gaza and talks about the growing movement of Film Workers for Palestine. pic.twitter.com/baBVco4g5I — The Hollywood Reporter (@THR) September 14, 2025

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ στέλνει μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης στα βραβεία Emmy

Μιλώντας στο «Hollywood Reporter», ο ηθοποιός υποστήριξε πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί εμπορικά και διπλωματικά, λαμβάνοντας όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις: «Στα τέλη Αυγούστου, η International Association of Genocide Scholars (IAGS) που έχει μελετήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία. Και γι’ αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη», είπε.

Στη συνέχεια, ο Χαβιέ Μπαρδέμ αναφέρθηκε στην ομάδα Film Workers for Palestine - που αποτελείται από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς και συντελεστές γενικότερα - και στην προσπάθεια που γίνεται να αποκλειστούν εταιρείες, επιχειρήσεις και θεσμοί που καλύπτουν, αν όχι ενισχύουν ή δεν τοποθετούνται κατά του πολέμου του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους.

«Συγκροτούμε το Film Workers for Palestine. Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει συνεχώς ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στο ξέπλυμα ή στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ του. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους», ήταν τα λόγια του Χαβιέ Μπαρδέμ.

