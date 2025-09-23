Μάιλι Σάιρους: «Η κηπουρική είναι η θεραπεία που με κρατά προσγειωμένη στη νηφάλια ζωή μου»

Η φύση αποτελεί καταφύγιο για τη Μάιλι Σάιρους.

Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της, μιλώντας για το πώς η απλή ενασχόληση με την κηπουρική έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της καθημερινότητάς της και της έχει προσφέρει σταθερότητα στην απόφασή της να ζει νηφάλια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Πάμελα Άντερσον για το CR Fashion Book, η 32χρονη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι η φροντίδα του κήπου της είναι κάτι βαθιά προσωπικό και πολύτιμο: «Όταν έχεις μοιραστεί τόσα πολλά με το κοινό, το να αφιερώνεις χρόνο σε κάτι τόσο απλό, όπως το να φυτεύεις έναν σπόρο και να τον βλέπεις να μεγαλώνει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία».

Η Μάιλι Σάιρους περιγράφει τη διαδικασία της κηπουρικής ως μια μορφή «θεραπείας» που την κρατά σταθερή και συγκεντρωμένη στη νηφάλια ζωή της. Για εκείνη, δεν είναι απλώς ένα χόμπι, αλλά ένα δημιουργικό καταφύγιο που δεν έχει καμία σχέση με την καριέρα της και την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτήν. Ο χρόνος που περνάει στον κήπο της αποτελεί την πιο χαλαρή και όμορφη στιγμή της ημέρας της. «Όπως άλλοι βρίσκουν ηρεμία στη γιόγκα, εγώ βρίσκω ισορροπία μέσα από τη φύση, δουλεύοντας με τα χέρια μου και δημιουργώντας κάτι όμορφο, χωρίς πίεση ή προβολή», ανέφερε.

Η αγάπη της Μάιλι Σάιρους για τη φύση ξεκίνησε στα παιδικά χρόνια της

Ένα περιστατικό που θυμάμαι με συγκίνηση και χαρά ήταν όταν, λίγο πριν φύγει για τις συναυλίες της περιοδείας της, σκόρπισε σπόρους σε ένα μέρος του κήπου της, ελπίζοντας πως κάτι θα ανθίσει όσο θα λείπει. Όταν επέστρεψε, την περίμενε μια έκπληξη: ολόκληρη η περιοχή είχε γεμίσει με λουλούδια - από μαργαρίτες μέχρι ποικιλίες τριαντάφυλλων που ούτε καν θυμόταν πως είχε φυτέψει - τα οποία, προφανώς, λάτρεψε. Όπως λέει χαριτολογώντας, ένιωσε πως επέστρεψε στον «κήπο μιας πριγκίπισσας από παραμύθι».

Η αγάπη της για τα λουλούδια και τη φύση έχει αφετηρία στα παιδικά χρόνια της και στη μητέρα της, η οποία πάντα γέμιζε το σπίτι τους με φυτά και λουλούδια. «Ο μπαμπάς μου έλεγε πως το σπίτι μας έμοιαζε με γηροκομείο, γιατί η μαμά είχε λουλούδια σε κάθε δωμάτιο. Ήταν πολύ ’90s με όλα αυτά», θυμάται.

Η Μάιλι Σάιρους είναι νηφάλια από το 2019. Σε δηλώσεις της έχει αναφέρει πως αυτή η επιλογή ζωής έχει αλλάξει τη σχέση της με τη δουλειά της, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Good Morning America, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει ότι δεν έχει πλέον την επιθυμία να περιοδεύει, παρότι σωματικά είναι ικανή. «Το να παραμένεις νηφάλιος, όταν βρίσκεσαι συνεχώς στον δρόμο είναι εξαιρετικά δύσκολο», είχε πει. «Υπάρχουν καλλιτέχνες, όπως ο Prince, που έζησαν με τρομερή ένταση και δεν είναι πια μαζί μας», σχολίασε.

Η απόφασή της Μάιλι Σάιρους να απεξαρτηθεί από τις καταχρήσεις και να γυρίσει σελίδα στη ζωή της, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική πορεία της. Πλέον, πιο ώριμη, σίγουρη και ευσυνείδητη από ποτέ, προχωρά μπροστά και εστιάζει σε όλα αυτά τα απλά που ομορφαίνουν τη ζωή μας σε καθημερινή βάση.

