Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξερευνά την Αθήνα - Η επίσκεψη στο Καλλιμάρμαρο

Ο Ολυμπιονίκης τενίστας ξεκίνησε τις περιηγήσεις στην Αθήνα, περνώντας από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μόνιμος κάτοικος Αθηνών είναι το τελευταίο διάστημα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αφού πήρε την απόφαση να φτιάξει μια νέα βάση για την οικογένειά του στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Σέρβος τενίστας - με τα δεκάδες μετάλλια και τις αμέτρητες διακρίσεις - απολαμβάνει το νέο ξεκίνημα στη ζωή του και, μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να γνωρίζει την πόλη, περπατώντας.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού εκμεταλλεύτηκε τον ηλιόλουστο καιρό - καθόλου σπάνιο για την Αθήνα - και εξερεύνησε την πόλη, κάνοντας στάσεις σε ιστορικά σημεία. Όντας αθλητής, από το πρόγραμμά του δεν θα γινόταν να απουσιάζει η επίσκεψη στο Καλλιμάρμαρο.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο IG, ο Νόβακ Τζόκοβιτς χαρακτήρισε το Παναθηναϊκό Στάδιο ως το «πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο», ενώ δε δίστασε να ποζάρει, κάνοντας και μια «τενίστικη» κίνηση, που τον έχουμε θαυμάσει επανειλημμένα να κάνει εντός του γηπέδου.

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.

