Η (ξανά) εγκυμονούσα Cardi B απάντησε σε followers, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιο από τον Offset

Το πρώην ζευγάρι δεν έχει καταλήξει σε κάποια οικονομική συμφωνία, με την Cardi B να αναφέρει πως δεν είναι διατεθειμένη να του δώσει εκατομμύρια, για να την αφήσει ήσυχη.

Τι κι αν η Cardi B είναι ξανά έγκυος και περιμένει το πρώτο παιδί της με τον Στέφον Ντιγκς, το κεφάλαιο Offset παραμένει ανοιχτό. Οι δυο τους, που έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά - το τρίτο γεννήθηκε πριν από έναν χρόνο - είχαν έναν επεισοδιακό χωρισμό και παρά τις προσπάθειες που προηγήθηκαν για να «σώσουν» τον γάμο τους, τελικά αυτές κατέληξαν στο κενό. Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει τον χωρισμό τους, πριν ακόμα εκείνη φέρει στον κόσμο το τρίτο παιδί τους.

Η Cardi B βρίσκεται, πλέον, σε μία νέα σχέση, όπως ανακοίνωσε επίσημα στις αρχές του καλοκαιριού. Εκείνη και ο Στέφον Ντιγκς - παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου - είναι full in love και, όπως, επιβεβαίωσε η ίδια προ ημερών, σύντομα θα γίνουν γονείς. Η τραγουδίστρια είναι ξανά έγκυος και σε μερικούς μήνες θα φέρει στον κόσμο το μωρό τους. Βέβαια, παρά την προσωπική ευτυχία, δεν είναι λίγοι οι θαυμαστές της που απορούν, γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο διαζύγιο από τον Offset.

Cardi B Reveals via her recent twitter space that she is yet to officially divorce Offset because he wants to turn her into his personal ATM and retirement plan.



" I'm still tied to that marriage on contract because this man wants me to pay all his taxes, give him millions of…

Η Cardi B αποκάλυψε γιατί - ακόμα - δεν έχει πάρει διαζύγιο από τον Offset

Η ίδια, λοιπόν, αποφάσισε να απαντήσει με ευθύτητα και ειλικρίνεια στους θαυμαστές/επικριτές της, αποκαλύπτοντας όλη την αλήθεια. Όπως έγραψε στο X/Twitter, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και παράλογες απαιτήσεις πίσω από αυτή την καθυστέρηση έκδοσης διαζυγίου. Ο τραγουδίστρια υποστήριξε πως ο Offset απαιτεί να λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά, ωστόσο η ίδια αρνείται να τα δώσει.

«Ναι, κάνω παιδί με κάποιον άλλον. Και λοιπόν; Συμβαίνει, έτσι είναι η ζωή. Ο μόνος τρόπος να πάρω το διαζύγιο είναι να πληρώσω τους φόρους του και να του δώσω ένα από τα ακίνητά μου. Παλεύω για αυτό και θα συνεχίσω να παλεύω. Δεν έχει να κάνει με αγάπη», ήταν τα ακριβή λόγια της Cardi B. «Δεν θα ζήσω επειδή σε ένα χαρτί φαίνεται ότι είμαι ακόμα παντρεμένη, αν δεν του δώσω εκατομμύρια για να με αφήσει ελεύθερη», συμπλήρωσε, μη κρύβοντας την ενόχλησή της.

