Η Αλίσα Μιλάνο αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους: “Απελευθερώνομαι από κομμάτια που δεν ήταν ποτέ δικά μου”

Η Αλίσα Μιλάνο ανήκει στην κατηγορία των γυναικών, που κάποια στιγμή στη ζωή τους πήραν την απόφαση να κάνουν προσθετική στήθους. Σήμερα, στα 52 χρόνια της, ούσα πιο ώριμη, συνειδητοποιημένη και συνδεδεμένη με τον εαυτό της, αποφάσισε να περάσει το κατώφλι του χειρουργείου, προκειμένου να τα αφαιρέσει. Η ίδια ανακοίνωσε την απόφασή της μέσα από μια ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο. Η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις πίσω από αυτή την απόφαση, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα πρώτα προς την κόρη της και έπειτα προς όλες τις γυναίκες εκεί έξω.

Μετά από χρόνια, η Αλίσα Μιλάνο δεν φοβήθηκε να κάνει τη δική της ενδοσκόπηση, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Έχοντας περάσει μισό αιώνα σε αυτή τη Γη, η ίδια μπορεί πια να πει με σιγουριά, πως ούτε τα εμφυτεύματα στήθους ούτε, γενικότερα, η εξωτερική εμφάνιση σε κάνουν τόσο ελκυστικό όσο σε κάνει η αυθεντικότητα του χαρακτήρα σου. Η ηθοποιός τόνισε πως προέβη σε μια λανθασμένη επιλογή και πια είναι βέβαιη πως η εσωτερική ομορφιά δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο.

Η ανάρτηση της Αλίσα Μιλάνο για την αφαίρεση των εμφυτευμάτων στήθους

Η Αλίσα Μιλάνο ξεκαθάρισε πως θέλει να αποτελεί ένα καλό πρότυπο για την κόρη της, δηλώνοντας πως αυτά τα εμφυτεύματα δεν έχουν τίποτα πια να της προσφέρουν. Μπορεί στο παρελθόν να είχε άλλη άποψη για τις παρεμβάσεις, όμως πλέον τιμά την αυθεντική και ασύγκριτη ομορφιά που έχει κάθε γυναίκα, όπως ακριβώς γεννιέται. «Σήμερα απελευθερώνομαι από εκείνες τις ψεύτικες αφηγήσεις, από τα κομμάτια που ποτέ δεν ήταν πραγματικά δικά μου. Αφήνω πίσω μου το σώμα που σεξουαλικοποιήθηκε, που κακοποιήθηκε, που πίστεψα ότι έπρεπε να έχω για να θεωρούμαι ελκυστική, για να με αγαπούν, για να πετύχω, για να είμαι ευτυχισμένη. Και μέσα από αυτό, ελπίζω να απελευθερώσω και την κόρη μου, την Μπέλα, ώστε να μη νιώσει ποτέ αυτές τις απαιτήσεις που βλάπτουν την υγεία», έγραψε αρχικά.

Στην πιο ώριμη φάση της ζωής της, η ηθοποιός χαρακτηρίζει την προσθήκη εμφυτευμάτων «ψεύτικη αφήγηση», διευκρινίζοντας, όμως, πως κάθε γυναίκα γνωρίζει ποιο είναι το καλύτερο για τον εαυτό της: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι πολλές γυναίκες βρίσκουν ελευθερία και ομορφιά στο να επιλέγουν τα εμφυτεύματά τους. Αυτό που για μένα είναι ψεύτικη αφήγηση, μπορεί να είναι η απόλυτα σωστή επιλογή για εκείνες, και χαίρομαι πολύ που όλες μπορούμε να βρίσκουμε τη θηλυκότητα και την ειρήνη με τους δικούς μας όρους. Εμπνέομαι επίσης βαθιά από γυναίκες, όπως η Μισέλ Βισάζ, που έχουν μιλήσει ανοιχτά και δημόσια για τη σχέση τους με τα εμφυτεύματα στήθους, κάνοντας ευκολότερο για μένα και για αμέτρητες άλλες να βρούμε τον δικό μας δρόμο».

Μιλώντας για τη σχέση που έχει καταφέρει να έχει σήμερα με τον εαυτό της, η Αλίσα Μιλάνο λέει κάτι που όλες πρέπει να ακούσουμε: «Σήμερα αγαπιέμαι, είμαι θηλυκή, είμαι ελκυστική και είμαι επιτυχημένη. Και τίποτα από αυτά δεν οφείλεται στα εμφυτεύματά μου. Θα συνεχίσω να είμαι όλα αυτά και όταν ξυπνήσω και δεν θα υπάρχουν πια. Υπάρχει τόση χαρά και ελευθερία σε αυτή τη γνώση, στο να αφήνεις πίσω κάτι που ποτέ δεν ήσουν πραγματικά. Σήμερα είμαι ο αυθεντικός εαυτός μου. Σήμερα είμαι ελεύθερη».