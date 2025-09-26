Ο Χρήστος Μάστορας είναι ο πιο cool νονός - Τραγούδησε με τη βαφτιστήρα του την “Αστερομάτα” και έγιναν viral

Ο Χρήστος Μάστορας έχει βαφτίσει την πρωτότοκη κόρη του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση, Σοφία.

Ο Χρήστος Μάστορας είναι αρκετά δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο συνήθως οι αναρτήσεις του αφορούν στη δουλειά του. Ο frontman του συγκροτήματος «Μέλισσες», όταν δεν βρίσκεται στο stage κάποιας συναυλίας ή στη σκηνή ενός νυχτερινού κέντρου, απολαμβάνει να περνάει τον χρόνο του με τη σύντροφό του, τους φίλους του και φυσικά τη βαφτιστήρα του. Ο Χρήστος Μάστορας έχει βαφτίσει τη μεγαλύτερη κόρη του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση, Σοφία.

Η 5χρονη είναι μεγάλη θαυμάστρια του νονού της, όπως επιβεβαιώνουν τα στιγμιότυπα που μοιράζονται οι γονείς της στα social media. Πέρυσι, η ίδια είχε παρακολουθήσει για πρώτη φορά συναυλία του συγκροτήματος «Μέλισσες», απολαμβάνοντας τον νονό της επί σκηνής. Φέτος, μπορεί να μην την είδαμε σε κάποιο από τα live του Χρήστου Μάστορα, ωστόσο έχει το προνόμιο να τραγουδάει μαζί του στο σπίτι.

Το τρυφερό βίντεο του Χρήστου Μάστορα με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από τη Βασιλική Μιλλούση, ο Χρήστος Μάστορας και η μικρή Σοφία τραγουδούν το κομμάτι που μας εκπροσώπησε στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, την «Αστερομάτα» της Klavdia, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Νονός και βαφτιστήρα κάθονται στην τραπεζαρία του σπιτιού, εκείνος παίζει κιθάρα και μαζί τραγουδούν τους στίχους που ενθουσίασαν ολόκληρη την Ευρώπη, κατακτώντας την έκτη θέση. Στην παρέα τους είναι και η αδερφή της, Λένια.

Είναι προφανές πως το στιγμιότυπο, που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Tik Tok, έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια. Ο Χρήστος Μάστορας φροντίζει να περνάει χρόνο με τη βαφτιστήρα του, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις. Και μπορεί - προς το παρόν - να μην γνωρίζουμε, αν κληρονόμησε το ταλέντο του στο τραγούδι, έχει, όμως, με σιγουριά την ίδια αγάπη για τη μουσική.



