Ριάνα: Τα κοσμήματα στην πρώτη φωτογραφία με την κόρη της κοστίζουν όσο μια γκαρσονιέρα - Το αστρονομικό ποσό

Η Ριάνα ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της με μια τρυφερή φωτογραφία. Πολλοί ήταν εκείνοι που παρατήρησαν και τα κοσμήματά της.

Η Ριάνα και ο ASAP Rocky έγιναν γονείς για τρίτη φορά, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο την κόρη τους. Η νεογέννητη γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, ωστόσο μόλις χθες (25/9) αποφάσισαν οι γονείς της να ανακοινώσουν δημόσια το χαρμόσυνο γεγονός. Φυσικά, αυτόν τον ρόλο ανέλαβε η τραγουδίστρια.

Με μια πολύ τρυφερή και συγκινητική φωτογραφία, η Ριάνα γνωστοποίησε στον πλανήτη πως το τρίτο μωρό της ήρθε στη ζωή και είναι κορίτσι. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η Riri κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ βρίσκονται στο δωμάτιο του μαιευτηρίου, και την κοιτάζει με στοργή. Αυτές είναι, άλλωστε, οι πρώτες ώρες που περνούν μαζί.

Η πρώτη φωτογραφία της Ριάνα με την κόρη της συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια likes, «ταξιδεύοντας» σε κάθε μεριά του πλανήτη. Και μπορεί αυτή η εικόνα να είναι αξιολάτρευτη και δύσκολα να πάρει κανείς τα μάτια του από την Rocki Irish Mayers, όπως θα ονομαστεί, ωστόσο τα κοσμήματα της τραγουδίστριας κατάφεραν να μας αποσπάσουν την προσοχή. Και υπάρχει λόγος.

Η Ριάνα έκανε ειδική επιλογή κοσμημάτων για την πρώτη φωτογραφία με το μωρό της, τα οποία κοστίζουν όσο μια γκαρσονιέρα. Χωρίς υπερβολή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών μέσων, η αξία των κοσμημάτων που φοράει η τραγουδίστρια στη φωτογραφία, αγγίζουν τις 150.000 δολάρια. «Η Riri φρόντισε να λάμπει σαν διαμάντι στην αίθουσα τοκετού», γράφουν στο «Entertainment Tonight» και εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί της.

Αν δεν σου αρκεί το συνολικό ποσό και θέλεις να μάθεις πόσο κόστισε τι, ορίστε αναλυτικά η λίστα: