Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου - “Ήταν απόφασή του”, λένε τα ξένα μέσα

Τίτλοι τέλους φαίνεται να έχουν πέσει στον γάμο της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, καθώς τους τελευταίους μήνες ζουν κάτω από διαφορετική στέγη.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν δεν είναι πια μαζί. Μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου, το ζευγάρι τραβάει χωριστούς δρόμους και ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού ζει σε διαφορετικά σπίτια. Η είδηση του διαζυγίου τους μονοπωλεί όλα τα διεθνή lifestyle μέσα, με τις πληροφορίες να υποστηρίζουν πως η ηθοποιός δεν επιθυμούσε να πάρουν διαζύγιο και πως ο χωρισμός τους αποτελεί μονόπλευρη απόφαση.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η Νικόλ Κίντμαν παραμένει στο σπίτι τους μαζί με τις δύο κόρες τους, 14 και 17 ετών, ενώ ο Κιθ Έρμπαν έχει ήδη μετακομίσει σε άλλο διαμέρισμα, το οποίο, όμως, βρίσκεται κοντά στο προηγούμενο. «Ο Κιθ απέκτησε τη δική του κατοικία στο Νάσβιλ και μετακόμισε από το οικογενειακό τους σπίτι», μετέφερε μια πηγή στο TMZ. Από την άλλη, στενός φίλος του Κιθ Έρμπαν δήλωσε στο People πως ο «χωρισμός τους ήταν αναπόφευκτος».

Μπορεί η κοινότητα του Χόλιγουντ και, ίσως και όλοι εμείς, να μην περιμέναμε αυτή την κατάληξη στον γάμο τους, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τους φίλους τους. «Δεν είναι μυστικό», σχολίασε μια άλλη πηγή στο People, επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό τους. Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι - τρεις μήνες μετά την 19η επέτειο του γάμου του - μοιάζει να έχει αφήσει στο παρελθόν τις όμορφες στιγμές της σχέσης του.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA 2025, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, η ηθοποιός έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για την επέτειό τους. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής πορείας, οι δυο τους κλείνουν αυτό το κεφάλαιο - απόφαση που πάρθηκε από την πλευρά του Κιθ Έρμπαν. «Δεν το ήθελε αυτό. Πάλευε για να σώσει τον γάμο της», δήλωσε πηγή για τη Νικόλ Κίντμαν.

Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους μετά τον χωρισμό. Όλα αυτά τα χρόνια, το πρώην ζευγάρι φαινόταν πολύ αγαπημένο και ενωμένο, ωστόσο η φθορά του χρόνου δεν το άφησε ανέγγιχτο. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν γνωρίστηκαν το 2005 και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν, φέροντας στον κόσμο δύο παιδιά.

