Σοκάρει η Μαντόνα: “Είχα σκεφτεί την αυτοκτονία κατά τη διάρκεια της μάχης για την επιμέλεια του γιου μου”

Η Μαντόνα σε μια προσωπική εξομολόγηση για την περίοδο της δικαστικής διαμάχης με τον Γκάι Ρίτσι για τον γιο τους, Ρόκο.

Η Μαντόνα, σε μια σπάνια και συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκάλυψε πως είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί την αυτοκτονία, όταν πάλευε για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο Ρίτσι, την περίοδο 2015 - 2016, με τον τότε πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι. Αναφερόμενη σε μια γκρίζα περίοδο της ζωής της, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα.

Σε συνέντευξή της στο podcast «On Purpose», η Μαντόνα δήλωσε: «Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που ήθελα να κόψω τα χέρια μου. Είχα σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράξενο από μένα, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά ένιωθα ότι δεν άντεχα άλλο αυτόν τον πόνο».

Η τραγουδίστρια, που μεσουρανούσε για δεκαετίες, αποτελώντας ένα από τα πρώτα pop είδωλα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της ως μία από τις πιο επώδυνες, προσθέτοντας πως ένιωθε ανίσχυρη και συναισθηματικά εξουθενωμένη. «Ήταν σαν να μου έπαιρναν τη ζωή», δήλωσε.

Η Μαντόνα εξήγησε πως, παρόλο που ο γάμος της με τον Γκάι Ρίτσι δεν είχε ευτυχή κατάληξη, η σκέψη ότι κάποιος προσπαθούσε να της πάρει το παιδί της ήταν αβάσταχτη. «Ακόμη κι αν ο γάμος μας δεν λειτούργησε, το να προσπαθεί κάποιος να μου πάρει το παιδί, ήταν σαν να με σκότωνε. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να το αντέξω».

Κατά τη διάρκεια του Rebel Heart Tour, η Μαντόνα θυμάται ότι έπρεπε να εμφανίζεται κάθε βράδυ στη σκηνή, ενώ ταυτόχρονα έδινε μάχη στα δικαστήρια. «Ήμουν ξαπλωμένη στο πάτωμα του καμαρινιού μου και έκλαιγα με λυγμούς πριν ανέβω στη σκηνή. Πίστευα ότι ήταν το τέλος του κόσμου για μένα».

Η ιστορία πίσω από τη δικαστική διαμάχη της Μαντόνα με τον Γκάι Ρίτσι

Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι ήταν παντρεμένοι από το 2000 - έτος που γεννήθηκε και ο γιος τους - έως το 2008. Το 2016, το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια για την επιμέλεια του Ρόκο, ο οποίος, σε ηλικία 15 ετών, εξέφρασε την επιθυμία να ζήσει με τον πατέρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διαμάχη κορυφώθηκε τα Χριστούγεννα του 2015, όταν ο Ρόκο αρνήθηκε να επιστρέψει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη για να περάσει τις γιορτές με τη μητέρα του. Τότε, δικαστής διέταξε την επιστροφή του στην Αμερική, παρόλο που σύμφωνα με πηγές, υπήρχε ένταση στη σχέση του με τη Μαντόνα. Τον Σεπτέμβριο του 2016, το πρώην ζευγάρι έφτασε τελικά σε συμφωνία και ο Ρόκο εγκρίθηκε να ζήσει με τον πατέρα του στο Λονδίνο.

