Σίντνεϊ Σουίνι: Χέρι - χέρι με τον νέο σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή τους

Η Σίντνεϊ Σουίνι φαίνεται πως έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της, μετά τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τζόναθαν Νταβίνο.

Ήταν αρχές Σεπτέμβρη, όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση της Σίντνεϊ Σουίνι με τον Σκούτερ Μπράουν. Η δημοφιλής ηθοποιός και ο πρώην μάνατζερ του Τζάστιν Μπίμπερ φημολογείται ότι ήρθαν κοντά στα τέλη του καλοκαιριού, ωστόσο καμία πλευρά δεν είχε επισημοποιήσει πως είναι ζευγάρι. Αντίθετα, τα δημοσιεύματα υποστήριζαν πως είναι «χαλαρά μαζί», διασκεδάζοντας χωρίς δεσμεύσεις. Να, λοιπόν, που αυτή η γνωριμία ήταν πιο σοβαρή απ’ όσο περίμεναν και οι ίδιοι, αφού πια είναι επίσημα ζευγάρι.

Σίντνεϊ Σουίνι - Σκούτερ Μπράουν: Επιβεβαίωσαν τη σχέση τους

Το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι και ο 44χρονος Σκούτερ Μπράουν πραγματοποίησαν μια κοινή έξοδο, επιβεβαιώνοντας πως είναι ζευγάρι. Η ηθοποιός και ο μάνατζερ περπατούσαν πιασμένοι χέρι - χέρι, μαγνητίζοντας τα φλας των παπαράτσι. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο «Page Six», οι δυο τους κατευθύνονται προς μια γκαλερί του Λος Άντζελες, δείχνοντας αρκετά ευδιάθετοι, αλλά και αμήχανοι. Μπορεί αυτή η σχέση να ξεκίνησε ως «περιστασιακή», όμως πλέον έχει προχωρήσει και οι δυο τους επιθυμούν να είναι ένα κανονικό ζευγάρι.

Sydney Sweeney and Scooter Braun hold hands on date night as romance goes ‘full throttle’ https://t.co/rg9J0NOtgg pic.twitter.com/DGJqqcyGEo — Page Six (@PageSix) October 1, 2025

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, η Σίντνεϊ Σουίνι φοράει τζιν σορτσάκι, δερμάτινο τζάκετ και ψηλές μπότες, ενώ ο Σκούτερ Μπράουν μπεζ παντελόνι και λευκή μπλούζα. Μπορεί να προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ ή ακόμα και να περάσουν απαρατήρητοι, ωστόσο αυτό ήταν αδύνατον. Η ηθοποιός, μετά τον χωρισμό της από τον Τζόναθαν Νταβίνο, έπειτα από χρόνια κοινής πορείας, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής ζωής της - χωρίς η ίδια να δίνει δικαιώματα. Συνεπώς, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, ήταν δεδομένο πως θα τραβήξουν τα βλέμματα.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σκούτερ Μπράουν βρέθηκε μαζί με τη Σίντνεϊ Σουίνι σε κάποια έξοδο. Λίγες ημέρες πριν, την είχε συνοδεύσει στο πάρτι για τα γενέθλιά της, ένα βράδυ δειπνήσει μαζί σε εστιατόριο, ενώ είχε παρευρεθεί και σε γεύμα με την οικογένειά της. Η ηθοποιός φαίνεται να έχει βρει στον μάνατζερ όσα αναζητούσε από μια σχέση και έτσι, έξι μήνες μετά την ακύρωση του γάμου της, βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της στην προσωπική ζωή της.