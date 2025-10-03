Emily in Paris: Χώρισαν Άσλεϊ Παρκ και Πολ Φόρμαν, μετά από δύο χρόνια σχέσης

Σε αυτό τον έρωτα που γεννήθηκε στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix, “Emily in Paris”, δεν υπήρξε happy end. Άσλεϊ Παρκ και Πολ Φόρμαν ζουν χωριστά εδώ και λίγες εβδομάδες.

Τίτλοι τέλους έριξαν στη σχέση τους η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρμαν, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του Netflix «Emily in Paris», δεν είναι πια μαζί, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Μπορεί στη σειρά να υποδύονται το ζευγάρι, όμως στην κανονική ζωή πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Όπως αναφέρεται στο TMZ, η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρμαν έχουν χωρίσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Η πηγή δεν διευκρινίζει τους λόγους που τους οδήγησαν στο χωρισμό, καθώς και οι ίδιοι επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Έτσι αθόρυβα, όπως ξεκίνησε αυτή η σχέση στα τέλη του 2023, έτσι αθόρυβα ολοκληρώθηκε. Προς το παρόν, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει τον χωρισμό.

Άσλεϊ Παρκ & Πολ Φόρμαν δεν είναι πια ζευγάρι

Πάντως, η Άσλεϊ Παρκ έδωσε το «παρών» στον γάμο της Σελίνα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο το περασμένο Σαββατοκύριακο συνοδευόμενη από τις φίλες της και όχι από τον Πολ Φόρμαν. Ακόμα, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε κλαμπ της περιοχής, επίσης, χωρίς τον πρώην αγαπημένο της.

Όσον αφορά στην 5η σεζόν της σειράς «Emily in Paris», τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και η ομάδα έχει επικεντρωθεί στο μοντάζ, προκειμένου να βγει στον αέρα πριν την εκπνοή του 2025. Μπορεί στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν πολλά spoilers για την εξέλιξη της πλοκής και την επόμενη ημέρα στη ζωή των πρωταγωνιστών, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της παραγωγής.

